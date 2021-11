Teleskop Hubble’a znowu zachwyca. W rolach głównych dżet i Mgławica Biegnący Człowiek

Wśród rzeczy, które wydają się nigdy nie zmieniać z pewnością moglibyśmy wymienić dostarczanie efektownych zdjęć przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Tym razem NASA pochwaliła się obrazem przedstawiającym odległy dżet.

Z kolei Mgławica Biegnący Człowiek to tak naprawdę większa struktura, złożona z mgławic oznaczonych jako NGC 1973, NGC 1975 oraz NGC 1977. To właśnie ta ostatnia jest domem dla młodej gwiazdy zwanej Parengo 2042. Gwiazda ta w przeszłości wyemitowała kosmiczny dżet, który zdążył się od niej oddalić na odległość dwóch lat świetlnych. Poza tym, w okolicach Parengo 2042 znajdują się spore pokłady pyłu i gazu, które mogłyby w przyszłości utworzyć nowe planety.

Wspomniany dżet jest widoczny na powyższym zdjęciu i przypomina strzałę o pomarańczowej barwie. Tworzący ją gaz został zjonizowany za sprawą promieniowania jednej z tamtejszych gwiazd, 42 Orionis. Dzięki temu jest on szczególnie interesujący z naukowego punktu widzenia, ponieważ w większości przypadków wypływy z dżetów są widoczne dopiero po zderzeniu z otaczającą materią. Wtedy też tworzą się jasne fale uderzeniowe, które znikają wraz ze spadkiem temperatury.

Dżet uwieczniony na zdjęciu rozciąga się na dystansie około 2 lat świetlnych

Wracając jednak do zdjęcia: kolory czerwony i pomarańczowy oznaczają dżet i świecący gaz, podczas gdy te niebieskie oddalające się od dżetu po prawej stronie obrazu, to tzw. łukowe fale uderzeniowe skierowane w stronę gwiazdy 42 Orionis, której nie uwieczniono na zdjęciu. Jeśli chodzi o wspomniane fale to powstają one za sprawą kolizji strumieni gazu.

Jasny zachodni fragment dżetu jest otoczony przez pomarańczowe łuki, których rozmiary zmniejszają się wraz ze wzrostem odległości od gwiazdy. Tworzy się wtedy kształt stożka, a same łuki mogą być śladem zjonizowanych odłamków z dysku i rozrzuconych wokół gwiazdy w promieniu 500-krotnie większym od odległości Słońca od Ziemi. Co ciekawe, materii „uciekającej” z dysku jest tak dużo, że traci on masę około stu milionów Słońc rocznie.