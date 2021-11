Elektryczne BMW i5 przyłapane na drodze

Kolejna generacja BMW Serii 5, czyli G60 trafi do salonów w 2023 r. Oznacza to, że BMW już teraz testuje swoją nową konstrukcję – zgodnie z obecnym trendem – również jej wersję elektryczną. Oto ona:

Oczywiście nie są to jeszcze oficjalne zdjęcia producenta. Nowa, elektryczna piątka przechodzi na razie fazę testów drogowych i jeździ całkowicie zakamuflowana. Na razie wiemy tylko tyle, że nowy model będzie oparty na ulepszonej platformie CLAR (Cluser Architecture II) i że wersja elektryczna, kierując się aktualnym sposobem nazewnictwa modeli BMW będzie nazywać się prawdopodobnie BMW i5.

Jeśli chodzi o same zdjęcia szpiegowskie, pierwsze dwie rzeczy, które rzucają się w oczy to oczywiście brak układu wydechowego oraz brak tego kontrowersyjnego, przerośniętego grilla, którym od jakiegoś czasu straszą nas projektanci z Bawarii. Grill w i5 nie będzie miał raczej wlotów powietrza, dzięki czemu jego większą powierzchnię będzie można wykorzystać na montaż kamer i czujników odpowiadających za funkcje autonomicznej jazdy, które już w obecnej generacji działają całkiem przyjemnie.

Na zdjęciach możemy jeszcze dopatrzeć się klamek chowanych w drzwi. Oficjalnie, tego typu rozwiązanie stosowane jest do zmniejszenia współczynnika oporu powietrza (Cx), nieoficjalnie jednak twierdzę, że jest to po prostu nowa moda wśród producentów aut, którzy zorientowali się, że klientom podobają się po prostu takie gadżety. Z drugiej strony, oklejona kamuflażem sylwetka nowej Serii 5 wygląda dość konserwatywnie, więc poza chowanymi klamkami nie spodziewałbym się jakichś większych rewolucji w stylistyce.

Niepotwierdzone informacje mówią również o tym, że nowa elektryczna Seria 5 dostępna będzie również w wersji Touring, czyli jako kombi. Ciekawe, co BMW planuje, jeśli chodzi o sportową wersję nowej piątki. Zakładam, że w nowym M5 znajdziemy pod maską jakiś większy, turbodoładowany silnik spalinowy, wspomagany być może silnikiem elektrycznym. Będzie to jednak stracona okazja na wypuszczenie elektrycznej emki o nazwie Mi5 i kampanii reklamowej nawiązującej do brytyjskich Służb Bezpieczeństwa (Mi5). No i Guy Ritchie znów mógłby nakręcić reklamę BMW z Madonną w roli głównej.

