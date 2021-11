Elektryczne kombi Audi RS6 E-Tron nadchodzi? Znamy nowe szczegóły

Najnowszy raport serwisu Autocar wskazał na specjalną wersję A6 E-Tron, która zachwyci nie tylko wydajnością, ale też utylitarnością. W grę ma wejść elektryczne kombi Audi RS6 E-Tron, które będzie bazować właśnie na wspomnianej A6 napędzanej elektronami. Ponoć trafi na rynek już w 2023 roku, oferując bezemisyjną alternatywę dla wydajnego spalinowego odpowiednika z V8 pod maską.

Wedle nieoficjalnych informacji Audi A6 zostanie przekute na elektryczne kombi Audi RS6 E-Tron

Audi zdecydowanie nie chce łatwo oddać spalinowego bastionu, mając w planach oferowanie wariantów elektrycznych i napędzanych benzyną/dieslem w ramach tych samych rodzin. Będzie to trwać aż do przejścia w większym stopniu na bezemisyjne formy napędu i A4, czy właśnie A6 jest tego świetnym przykładem, jako że obie rodziny doczekają się kolejnej generacji, mającej zostać na rynku aż do końca obecnej dekady.

W tym wszystkim elektryczne kombi Audi RS6 E-Tron będzie dosyć ważnym modelem, jak to wszystkie wydajne kombi w ofercie tej niemieckiej firmy. Jako drugi samochód elektryczny w wersji RS, bo tym pierwszym jest już Audi RS E-Tron GT, będzie naprawdę drogim cackiem? Jak bardzo? Odpowiadają na to widełki cenowe, które ustanowił RS6 Avant i wspomniany RS E-Tron GT, czyli kwoty od 116500 do 142400 dolarów. W tych ramach powinien uplasować się RS6 E-Tron i to ewidentnie bliżej drugiej, niż pierwszej kwoty.

Wedle Autocar ten wydajny BEV będzie bazował na nowym modelu A6 E-Tron. „Nowym”, bo na ten moment Audi ujawniło tylko koncepcję tego modelu (to ją widzicie na zdjęciach), która ma zostać przekuta na model produkcyjny w następnym roku. Wiemy, że sięgnie po tę samą platformę, co Macan EV od Porsche, czy Q6 E-Tron, czyli alternatywę premium w postaci PPE dla platformy MEB Grupy Volkswagen.

To oznacza, że A6 E-Tron i tym bardziej RS6 E-Tron będzie miał do zaoferowania sterowanie tylnymi kołami dla zmniejszenia promieniu skrętu, wektorowanie momentu obrotowego, zawieszenie pneumatyczne oraz imponujący układ napędowy. Ten ma skupiać się nie na zasięgu, a wydajności, ale niestety na ten moment trudno przewidzieć oba szczegóły specyfikacji.

Wracając jednak do koncepcji A6 E-Tron, ta chwaliła się łączną mocą rzędu 475 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 800 Nm. To ma gwarantować sprint do setki w mniej niż cztery sekundy. W kwestii zasięgu wszystko oddano w ręce 100-kWh akumulatora z możliwością szybkiego ładowania mocą 270 kW, który ponoć może zapewnić do 700 km zasięgu.

Warto jeszcze wspomnieć, że po produkcyjnej wersji Audi A6 E-Tron nie oczekujemy wielu zmian względem tego, co widzicie powyżej. Ten model w formie 4,96-metrowego liftbacka o aerodynamicznym sznycie wydaje się gotowy do produkcji.