Intel EVO gwarantuje zakup dobrego laptopa. Podpowiadamy jak dobrać go do indwydualnych wymagań

Certyfikat Intel EVO znacznie ułatwiła wybór laptopa. To gwarancja zakupu dobrze wyposażonego sprzętu. A jak dobrać go odpowiednio do naszych specyficznych wymagań? Najlepiej skorzystać z naszych podpowiedzi.

Czym jest Intel EVO?

Dell Inspiron 5310-1678

Intel EVO jest certyfikacją gwarantującą odpowiedni poziom wyposażenia laptopa. Z punktu widzenia klienta to gwarancja zakupu sprzętu, który mówiąc bardzo ogólnie będzie… dobry. A dokładniej?

Laptopy zgodne z Intel EVO to przede wszystkim sprzęt wydajny. Wyposażony w procesory Intel Core 11. generacji ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe Graphics i co najmniej 8 GB dwukanałowej pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB. Komputer musi się wybudzać i być gotowy do pracy w czasie krótszym niż jedna sekunda. Odpowiedni poziom łączności zapewnia Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 oraz port USB Thunderbolt 4, a oprócz tego mamy ułatwienia dla pracy zdalnej.

MSI Prestige 14 Evo

Laptop musi być wyposażony w co najmniej dwa mikrofony o odpowiednim stosunku sygnału do szumu (co najmniej 63 dB) oraz solidne głośniki o ciśnieniu akustycznym powyżej 78 dB i częstotliwości basów poniżej 353 Hz. Wszystko to w zgodności z technologią Intel Smart Sound. Nie może też zabraknąć wbudowanej kamery o rozdzielczości co najmniej 720p.

Acer Swift 5

Wyposażenie laptopa z Intel EVO obejmuje również ekran o rozdzielczości co najmniej FullHD i odpowiednio cienkimi ramkami, długi czas pracy (co najmniej 9 godzin) oraz szybkie ładowanie (pół godziny ładowania ma wystarczać na co najmniej 4 godziny pracy).

Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniego laptopa, przygotowaliśmy ankietę, która pozwoli najlepiej dopasować sprzęt do konkretnych wymagań.

Intel EVO to ogromne ułatwienie dla mniej doświadczonych użytkowników

MSI Prestige 14 Evo

Wybór nowego laptopa, podobnie jak w przypadku wielu innych dziedzin elektroniki, bywa trudny. Jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy na temat sprzętu, możemy bardzo łatwo kupić coś, co nie do końca będzie udanym urządzeniem. Albo też damy się omamić sprzedającemu w sklepie.

Dell Inspiron 5310-1678

Dzięki Intel EVO sprawa jest bardzo prosta. W sklepie możemy zaznaczyć, że interesuje nas laptop zgody z certyfikatem i już to gwarantuje nam zakup odpowiednio wyposażonego sprzętu. O ile tylko nie mamy specjalnych wymagań, możemy być pewni, że dostaniemy laptop szybki, z dobrym ekranem, długo działający na pojedynczym ładowaniu, oferujący szybkie ładowanie oraz sprawdzający się w pracy i nauce zdalnej. Nie musimy przy tym zastanawiać się, jakie powinno być np. taktowanie pamięci RAM. Wybieramy laptop najładniejszy i opcjonalnie zwracamy uwagę na to, czy dostępna liczba portów spełnia nasze wymagania.

MSI Prestige 14 Evo

W przypadku Intel EVO dużą rolę odgrywa też cena. Nie zawsze warto kupować komputer za 7, czy 10 tys. złotych polecany przez sprzedawcę w sklepie, jeśli nie mamy w planach wykorzystywać go do zaawansowanych czynności. Jeśli laptop ma być zwyczajnie dobry, ale nie mamy wobec niego dodatkowych wymagań, wybierzmy model znacznie tańszy, ale zgodny z Intel EVO.

A co jeśli chcemy kupić dobry laptop, ale do konkretnego zastosowania?

Od ogółu do szczegółu, czyli jak wybrać laptop Intel EVO skrojony pod nasze wymagania?

Acer Swift 5

Wiemy już, że laptopy zgodne z Intel EVO oferuje wysoki poziom wyposażenia. Co nie oznacza, że są one takie same. Niektóre komputery są cieńsze, inne grubsze, lżejsze, wykonane z innych materiałów, oferujące konstrukcje klasyczne lub z ekranem obracanym o 360 stopni. Mamy też modele z większą ilością pamięci, dedykowaną wydajniejszą kartą graficzną, większą liczbą portów czy też ekranem wykonanym w innej technologii, co sprawdzi się u osób zajmujących się grafiką lub fotografią.

Jeśli nie wiesz, na jaki konkretnie model się zdecydować, przygotowaliśmy specjalną ankietę, która na podstawie wybory parametrów laptopa, dopasuje odpowiedni model.

W momencie przygotowania tego materiału miałem u siebie trzy laptopy zgodne z Intel EVO. Całą tróję widzicie na zdjęciach. Na pierwszy rzut oka można o nich powiedzieć, że to pewnie to samo. Małe, solidne, lekkie, pewnie się od siebie nie różnią. A jednak diabeł tkwi w szczegółach.

Dell Inspiron 5310-1678 dla szukających wydajności

Dell Inspiron 5310-1678

Laptop Dell-a z tej trójki wyróżnia się rozdzielczością ekranu. 2560 x 1600 pikseli pozwala zmieścić na 13,3 cala więcej treści, co w parze z 16 GB szybkiej pamięci RAM (4267 MHz) czyni go bardzo dobrym wyborem dla osób zajmujących się grafiką lub obróbką filmów. Ułatwi to również 512 GB pamięci wbudowanej i możliwość montażu aż dwóch dodatkowych dysków. Z kolei dzięki matowej matrycy i jasności ekranu na poziomie 300 nitów możliwa jest praca w podróży, czemu sprzyja też masa 1,28 kg.

MSI Prestige 14 Evo dla szukających wydajnośći

MSI Prestige 14 Evo

Laptop MSI to odpowiedź na pytanie kupującego – jaki wydajny laptop kupić? Tak, 14-calowy MSI Prestige EVO to równieiż sprzęt dla osób, które przykładają dużą wagę do wyglądu obudowy. Metalowa konstrukcja z połyskującymi, niebieskimi krawędziami. Ekran odchylany do kąta 180 stopni. Wszystko to przy masie 1,29 kg. Możecie być pewni, że wyjmując taki laptop na spotkaniu biznesowym zrobicie wrażenie. Ale wygląd idzie w parze z wydajnością, bo mamy tu procesor Intel Core i7 1185G7, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Ekran o rozdzielczości FullHD ma matową matrycę, co ułatwi korzystanie podczas spotkań poza biurem.

Laptop Acer Swift 5 dla podróżnika

Acer Swift 5

Szukasz laptopa, który pozwoli zapomnieć, że masz go w torbie lub plecaku? To właśnie dla Ciebie jest ważący kilogram(!) Acer Swift 5. Obudowa jest kompaktowa do granic. Widać to również po bardzo cienkich ramkach wokół ekranu. W podróży przydatna będzie solidna powłoka chroniąca ekran, wykonana ze szkła Gorilla Glass. Dzięki kompaktowym wymiarom obudowy 14-calowy ekran o rozdzielczości FullHD wydaje się nieco bardziej panoramiczny, dzięki czemu będzie idealny do oglądania filmów w podróży. Wówczas bardzo przydatna będzie też możliwość obsługiwania go za pomocą dotyku.

To tylko bardzo skromne przykłady różnorodności laptopów zgodnych z Intel EVO, bo dzisiaj mamy na rynku już całkiem sporo takich urządzeń. A ich liczba cały czas rośnie.

