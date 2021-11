Jądro wewnętrze Ziemi wcale nie jest stałe. Przez dekady żyliśmy w błędzie

Nasza planeta wciąż potrafi zaskoczyć. Naukowcy odkryli, że „stałe” jądro wewnętrzne Ziemi jest znacznie miększe, niż nam się wydawało. To może być ważne odkrycie geologiczne, także w kontekście zrozumienia mechanizmów prowadzących do formowania planet.

Przez 50 lat naukowcy uważali, że jądro wewnętrzne Ziemi jest zbitą kulą sprasowanego żelaza, otoczoną przez płynne jądro zewnętrzne. Najnowsze badania, które zostały opublikowane w Physics of the Earth and Planetary Interiors, wskazują, że jest inaczej. Jądro wewnętrzne naszej planety wcale nie ma zbitej konsystencji, a stopień jego twardości jest zmienny.

Im bardziej się jej przyglądamy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie jest to nudna bryła żelaza. Znajdujemy cały nowy ukryty świat. Jessica Irving, sejsmolog z Uniwersytetu w Bristolu w Anglii

Jądro Ziemi całkiem inne niż myśleliśmy

Kiedy w 1864 r. Juliusz Verne publikował „Podróż do centrum Ziemi”, o wnętrzu naszej planety wiedzieliśmy naprawdę niewiele. Nie jest ono puste (jak sugerował Verne), ale wciąż nie można powiedzieć, że wiemy o nim wszystko. Gigantyczne temperatury i ciśnienie są zbyt wysokie, aby jakakolwiek sonda mogła je zbadać. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie dokonać bezpośredniej obserwacji jądra Ziemi.

Naukowcy monitorują fale sejsmiczne produkowane podczas trzęsień ziemi. Dokonując ich pomiaru, można utworzyć mapę regionu, z którego pochodzą – podobnie jak przeprowadza się tomografię komputerową człowieka. Fale mogą przyspieszać, zwalniać lub odbijać się od różnych ośrodków podczas podróży na powierzchnię.

Dr Rhett Butler, geofizyk z Hawai Institute of Geophysics and Planetology, postanowił sprawdzić, jak fale sejsmiczne powstające w wyniku silnych trzęsień ziemi w pięciu różnych miejscach Ziemi przemieszczają się między przeciwległymi krańcami planety. Okazało się, że fale sejsmiczne, które powinny przechodzić przez litą kulę metalu (gdyby jądro wewnętrzne było stałe), odchylały się znacząco. Dlatego zespół dr Butlera postanowił zmienić podstawowe założenie, że jądro wewnętrze jest stałe. Wyniki pomiarów byłyby prawidłowe, gdyby założyć, że jądro jest zbudowane z „mięsistego” i półstałego żelaza.

Widzieliśmy dowody na to, że jądro nie tylko nie wszędzie jest miękkie; w niektórych miejscach jest naprawdę twarde. Ma twardą powierzchnię aż do roztopionego lub miękkiego żelaza. Widzimy więc wiele szczegółów w obrębie wewnętrznego jądra, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. dr Rhett Butler

Nowe badania mogą zrewolucjonizować nasze postrzeganie ziemskiego pola magnetycznego.