Wokół Słońca krąży obiekt o zaskakującym pochodzeniu. Czym jest Kamo’oalewa?

Kamo’oalewa jest planetoidą zaobserwowaną po raz pierwszy w 2016 roku. Jest ona tzw. kwazisatelitą Ziemi, a nowa teoria na jej temat sugeruje, że dawniej stanowiła ona część Księżyca.

Co pozwala tak sądzić? Jej skład, oszacowany na podstawie zaobserwowanej barwy tej kosmicznej skały o kilkudziesięciometrowej średnicy. Warto podkreślić, iż nie jest to jedyny kwazisatelita naszej planety. Łącznie istnieje ich bowiem pięć, a każdy porusza się wokół Słońca po podobnej do ziemskiej orbicie. Do obserwacji związanych z Kamo’oalewą użyto Large Binocular Telescope oraz Lowell Discovery Telescope, które umożliwiły wykrycie widma światła odbijającego się od tego obiektu.

Czytaj też: Skały księżycowe zebrane przez misję Chang’e 5 są młodsze niż powinny. Nikt nie wie, dlaczego

Na czele zespołu badawczego zajmującego się śledztwem w tej sprawie stanęli przedstawiciele University of Arizona, którzy opisali swoje dokonania na łamach Nature Communications Earth and Environment. Z artykułu wynika, że Kamo’oalewa ma od 45 do około 60 metrów średnicy i zbliża się na odległość niecałych 13 milionów kilometrów od Ziemi. Ze względu na swoją orbitę, rzeczoną planetoidę da się zaobserwować z naszej perspektywy zaledwie przez kilka tygodni w roku – w okolicach kwietnia.

Kamo’oalewa ma od 45 do 60 metrów średnicy

Korzystając ze wspomnianych wcześniej instrumentów astronomowie doszli do wniosku, że widmo światła odbitego od Kamo`oalewy jest zgodne ze skałami księżycowymi zebranymi w ramach misji Apollo. Co ciekawe, ze względu na globalny lockdown w kwietniu 2020 roku, astronomowie stracili wtedy okazję do wykonania obserwacji tej planetoidy. Tym razem nie przegapili swojej szansy.

Czytaj też: Ciemna strona Plutona uwieczniona. Pomógł jeden z jego księżyców

Poza potencjalnymi podobieństwami w składzie Kamo`oalewy i Księżyca, istnieje też dodatkowa wskazówka świadcząca o księżycowym pochodzeniu tego obiektu. Jego orbita przypomina bowiem ziemską, ale jej nachylenie jest mniejsze. Jest ona również odmienna niż w przypadku innych planetoid znajdujących się w pobliżu naszej planety. Zdaniem badaczy Kamo`oalewa trafiła na obecną orbitę około 500 lat temu i pozostanie na niej przez 300 kolejnych lat. Ze względu na niezwykle niską jasność, nie ma możliwości zaobserwowania jej gołym okiem.