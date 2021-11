Opancerzony pojazd bojowy KF41 Lynx sięgnął po kompozytowe gąsienice gumowe

Niemiecka firma Rheinmetall ogłosiła zakończenie testów swojego słynnego BWP (Bojowego Wozu Piechoty) w postaci KF41 Lynx, którego podstawowe gąsienice stalowe wymieniono na ich nowocześniejsze odpowiedniki z gumowego kompozytu (CRT) firmy Soucy. Z tej okazji poinformowano, ile zyskał opancerzony pojazd bojowy KF41 Lynx z kompozytowymi gąsienicami gumowymi.

Właśnie wyposażono pojazd bojowy KF41 Lynx w kompozytowe gąsienice gumowe (CRT)

Test zrealizowano na potrzeby australijskiego programu Mounted Close Combat Capability LAND 400, który doczekał się już trzeciej fazy. Ten miał na celu określić, co dokładnie można zyskać przy wymianie stalowych gąsienic pojazdów KF41 Lynx na rzecz tych nowocześniejszych. Trudno bowiem nazwać inaczej Composite Rubber Track (CRT), czyli kompozytowe gąsienice gumowe, które dostarczyła spółka Soucy International.

Po podmianie gąsienic z jednego typu na drugi, a następnie z powrotem, udowodniono, że KF41 Lynx może sięgnąć po oba rodzaje, a sam test zademonstrował, czego dokładnie można oczekiwać po CRT, a oczekiwać można wiele. Te gąsienice względem stalowych są lżejsze i to aż o połowę, co otwiera furtkę do ułatwienia transportu powietrznego oraz zmniejszenia ogólnych kosztów eksploatacyjnych przez całą służbę. To ostatnie jest spowodowane znacznym uproszczeniem ich obsługi względem tradycyjnych gąsienic.

Same w sobie CRT są rozwijane od dobrych 15 lat i mogą stanowić element układu napędowego w pojazdach o masie od 4 do 42 ton. Same w sobie są odporne na wysokie temperatury i ogień, a nawet detonację min na poziomie trzecim (STANAG 4569). Względem stalowych są cichsze podczas pracy (o 13,5 dB) i generują mniej wibracji o 70%.

Kilka komentarzy na temat testu udzielił Gary Stwart, czyli dyrektor zarządzający oddziałem Rheinmetall Defence Australia (via Australian Defence). Ten najważniejszy dotyczy samego zastosowania obu gąsienic, bo sukces tych z gumowego kompozytu nie oznacza, że stalowe warianty pójdą w zapomnienie.

Oba systemy gąsienic mają swoje zalety i chociaż to do użytkownika końcowego należy określenie, czy najbardziej odpowiednia jest gąsienica stalowa, czy kompozytowa, elastyczność projektu Lynx, który można skonfigurować, zapewnia największą elastyczność w obronie – powiedział Stewart.

Ważący 44 tony KF41 Lynx przyjmuje na pokład trzyosobową załogę i do ośmiu żołnierzy. Jego stosunek mocy do masy wynosi 26 do 1, a po stronie uzbrojenia może sięgnąć m.in. po wieżyczkę Lancera 2.0 z działem automatycznym 35 mm.