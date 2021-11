Black Days przed Czarnym Piątkiem w Komputronik. Kupuj w niższych cenach już dziś

Black Days to akcja poprzedzająca Czarny Piątek, czyli święto miłośników wyprzedaży. Już od 19 listopada przez cały tydzień możesz korzystać z rabatów na szereg produktów w Komputronik. Jakie rabaty na Ciebie czekają?

Black Friday 2021 przypada na 26 listopada. Dzień ogromnych wyprzedaży przywędrował do Polski kilka lat temu ze Stanów Zjednoczonych i cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Nic dziwnego, ponieważ Czarny Piątek to dzień, w którym tysiące produktów w sklepach możemy kupić w atrakcyjnych cenach. Komputronik już na tydzień przed świętem wyprzedaży przygotował promocje sięgające nawet 80% – Black Days obowiązuje w dniach od 19.11.2021 r. do 29.11.2021 r. lub do wyczerpania ilości promocyjnych produktów.

Black Friday w Komputronik – na co zyskujesz rabaty?

Black Friday obchodzimy tuż przed Bożym Narodzeniem, co pozwala sprawić bliskim prezenty w okazyjnych cenach. W Komputronik jest w czym wybierać, ponieważ pasaż Black Days obejmuje setki produktów w obniżonych cenach. Znajdziesz tam nie tylko sprzęty, ale także akcesoria. Lista produktów jest długa, a wśród nich m.in.:

Smartfony

Komputery

Klawiatury

Akcesoria

Smartfony tańsze nawet o 1000 zł!

Dobry smartfon cieszy każdego, a zwłaszcza, gdy zostaje kupiony w dobrej cenie. Szczególnie więc zadowala fakt, że w czasie Black Days możesz kupić wydajny telefon w cenie obniżonej nawet o ponad 1000 zł! Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM to model o lekkiej konstrukcji, smukłej obudowie i nowoczesnym designie. Wbudowany ekran Super AMOLED wyświetla obraz w rozdzielczości 1080×2400 piksele. Ponadto z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny, dzięki któremu można rejestrować wysokiej jakości zdjęcia obiektów ze znacznej odległości. Smartfon posiada także baterię o pojemności 4500mAh oraz funkcję ładowanie bezprzewodowego.

Rabaty dla graczy

W pasażu z wyprzedażami nie mogło zabraknąć sprzętu dla miłośników gier. Jedną z propozycji jest Komputronik Ultimate X711 [D2]. Wydajny procesor, solidna płyta główna oraz szybki dysk SSD poradzą sobie doskonale nie tylko z najbardziej wymagającymi grami, ale również z wieloma aplikacjami.

Nawet o 700 zł taniej kupić możesz Komputronik Infinity X300 [A2]. To kolejna propozycja dla chcących rozpocząć przygodę z grami na PC. W tym modelu również zastosowano solidny procesor z odświeżoną wersją karty graficznej. Duża pamięć RAM pozwoli nie tylko odpalić każdą grę, ale także cieszyć się często przyzwoitymi ustawieniami graficznymi w rozdzielczości FHD.

ASUS ROG Flow X13 typu 2-w-1 jest natomiast propozycją dla mobilnych graczy. Imponującą wydajność tego laptopa zapewnia najnowszy procesor Ryzen oraz karta graficzna GeForce GTX. Pomimo lekkiej, delikatnej obudowy, komputer skrywa parametry, które sprawiają, że ROG Flow X13 błyskawicznie radzi sobie z wszelkimi zadaniami.

ASUS TUF Gaming FX506HE-HN008T w tym laptopie podobnie obudowa jest stosunkowo niewielka, co pozwala na prowadzenie rozgrywek nawet w podróży. Dodatkowo ułatwi to bateria o mocy, która pozwoli na dłuższy czas pracy i zabawy. Oprócz gier, laptop oferuje odtwarzanie filmów i plików wideo w rozdzielczości UHD lub 4K. W przypadku zarówno gamingu, jak i oglądania filmów szczególnie ucieszy fakt ulepszonych głośników, które zapewniają o 1,8 razy wyższą głośność.

W gamingu niezwykle istotna jest pamięć RAM. Crucial Ballistix Red 16GB [2x8GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM] to dwie kości RAM zaprojektowane właśnie dla graczy. Dzięki kościom tej pamięci dostrzeżesz znaczną poprawę w grafice tytułów, mogąc uzyskać jeszcze więcej klatek na sekundę. Wpłynie to nie tylko na Twoje wrażenia wizualne. W efekcie zyskasz szybszy refleks i dodatkową przewagę nad swoimi przeciwnikami.

Niskie ceny na akcesoria do komputerów

Stanowisko gamingowe warto uzupełnić o odpowiednią klawiaturę. Każdy gracz wie, jak w czasie rozgrywek ważna jest precyzja i refleks, a to zapewni na pewno przewodowa klawiatura Corsair Gaming K60 RGB PRO. 104 klawisze typu mechanicznego posiadają efektowne podświetlenie RGB. Podlega ono zaawansowanej kalibracji użytkownika, który może zmieniać nie tylko barwę światła, ale również efekty jego przenikania. Producent wprowadził także liczne, sprzyjające rozgrywce udogodnienia, takie jak obsługa naciśnięć wielu klawiszy jednocześnie oraz anti-ghosting.

Bardzo istotnym elementem konfiguracji sprzętowej jest także zasilacz. Kolejną propozycją w pasażu wyprzedaży jest więc Corsair CX Series 750W CP-9020061-EU o mocy 750 W, dzięki której zasilacz wesprzeć może wielozadaniowe komputery o dobrych parametrach technicznych. Ponadto Ten model posiada dodatkową stabilizację napięcia oraz filtr przeciwzwarciowy.

Dodatkowe promocje na usługi

Black Friday w Komputronik to duże rabaty nie tylko na sprzęt. Dodatkowo możesz skorzystać z:

Rat 11×0 RRSO 0% – do końca listopada w Komputronik możesz skorzystać z rat 11×0 RRSO 0% . Wystarczy dodać do koszyka dowolny produkt, wybierając promocję „raty 11×0 RRSO 0%”, a następnie uzupełnić wymagane dane i poczekać na decyzję banku. Oferta obowiązuje na cały asortyment online.

. Wystarczy dodać do koszyka dowolny produkt, wybierając promocję „raty 11×0 RRSO 0%”, a następnie uzupełnić wymagane dane i poczekać na decyzję banku. Oferta obowiązuje na cały asortyment online. Rat 21×0 RRSO 0% przy zakupie z Gwarancją Beztroski – natomiast przy zakupie z Gwarancją Beztroski, Komputronik oferuje raty 21×0 RRSO 0%. By skorzystać z tej oferty, po wybraniu interesujących Cię produktów, zaznacz opcję „zamów z odbiorem osobistym w salonie”, a następnie sposób płatności: „raty w salonie”. W sklepie doradca razem z Tobą wypełni wniosek i wyśle go do banku. Ta oferta również obowiązuje do 30 listopada 2021 r.

Konfiguracji START 50% taniej – zabezpiecz swoje dane, dostosuj sprzęt do własnych potrzeb, zainstaluj odpowiednie oprogramowanie w połowie ceny

Zabezpieczania ekranu folią ochronną 50% taniej – do 29 listopada za zabezpieczenie folią ochronną Twojego smartfonu, tabletu, smartwatcha, laptopa lub innego sprzętu z ekranem do 11 cali, zapłacisz o połowę mniej

Pomocy zdalnego informatyka 50% taniej – by skorzystać z porad informatyka wystarczy kupić wybrany pakiet Helpdesk online lub w salonie (teraz zrobisz to w promocyjnej cenia – o 50% taniej) i zadzwonić pod numer +48 22 122 86 05

Materiał powstał we współpracy z marką Komputronik