Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman pozwoli odkryć najbardziej pierwotne tajemnice Wszechświata

Naukowcy przewidują, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman pozwoli odpowiedzieć na niektóre podstawowe pytania kosmologii. Będzie on wyposażony w instrumenty pozwalające na obserwację Wszechświata w różny sposób, oferując bezprecedensowe spojrzenie na niektóre z najbardziej nurtujących problemów astronomicznych. Kiedy możemy spodziewać się jego uruchomienia?

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem (a zazwyczaj tak nie jest), Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman rozpocznie pracę w 2027 r. Dzięki współpracy z innymi teleskopami, m.in. Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba czy Obserwatorium Very Rubin, zapewni nam dogłębne spojrzenie we Wszechświat. Astronomowie już przygotowują się na analizę danych zebranych przez teleskop, o czym można przeczytać w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Przewidując wyniki badań Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman, mamy nadzieję pomóc społeczności naukowej w opracowaniu najlepszej strategii obserwacji kosmosu. Z niecierpliwością czekamy na obrazy i dane, które misja prześle z powrotem, aby pomóc nam lepiej zrozumieć niektóre z największych tajemnic Wszechświata. Tim Eifler, adiunkt na Uniwersytecie Arizony w Tucson

Co takiego niezwykłego w Kosmicznym Teleskopie Nancy Grace Roman?

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zawdzięcza swoje wielopłaszczyznowe podejście połączeniu obrazowania i spektrografii, co umożliwiają dwa powszechne zjawiska astronomiczne: grupowanie galaktyk i soczewkowanie grawitacyjne. Teleskop pomoże nam powiedzieć więcej o tym, co przyspiesza ewolucję Wszechświata.

Użycie kilku różnych metod do badania przyczyn kosmicznego przyspieszenia pomoże astronomom znacznie zredukować niepewność, która do tej pory towarzyszyła pomiarom ekspansji. Każda metoda będzie sprawdzać pozostałe, co jest jednym z powodów, dla których Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman będzie w stanie dostarczyć niezwykle precyzyjne wyniki. prof. Hironao Miyatake z Uniwersytetu Nagoya

Astronomowie będą również w stanie badać ciemną materię, która jest wykrywalna jedynie poprzez swoje oddziaływanie grawitacyjne. Teleskop umożliwi również śledzenie procesu wzrostu czarnych dziur we wczesnym Wszechświecie.

Co ciekawe, Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman nie jest jedynym urządzeniem zaprojektowanym do badania kosmicznego przyspieszenia, które powoduje rozszerzanie Wszechświata. Kosmiczny teleskop będzie idealnym partnerem Obserwatorium Very Rubin, które ma być gotowe w 2024 r.

Obserwacje Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman rozpoczną się, jeśli chodzi o długość fali, tam gdzie kończą się obserwacje Obserwatorium Very Rubin. Roman planuje oglądać mniejszy obszar nieba, ale będzie widział znacznie głębiej i generował wyraźniejsze obrazy, ponieważ będzie znajdował się ponad ziemską atmosferą. Tim Eifler

Nie możemy się już doczekać, a przecież za chwilę ma wystartować Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, czyli od dawna wyczekiwany następca Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

