Kilka dni temu rozpisaliśmy się dla Was na temat tego, czym jest Project Convergence, obejmujący wyjątkowe tygodnie dla Armii USA. Dziś z kolei mamy dla Was jeden z testów, którego przeprowadzono podczas tegorocznej edycji. Armia USA sprawdziła niedawno, jak dokładnie radzi sobie nowy lekki pojazd opancerzony, czyli innymi słowy, jak strzela LAV 700 8×8.

LAV 700 8×8, to ulepszona wersja LAV 6 8×8 z automatycznym działkiem XH913 Bushmaster

Army Futures Command opublikowało nagranie z Project Convergence 2021, które w pewnym momencie zdradza przeprowadzenie testu wspomnianego LAV. To akronim od Light Armored Vehicle, czyli lekkiego opancerzonego pojazdu, będącego bojowym pojazdem dla piechoty. Służy nie tylko do transportowania żołnierzy na pole bitwy, chroniąc ich przed lekkim ostrzałem, ale też do atakowania. Jeśli o samego LAV 700 8×8 idzie, ten pojazd jest ulepszoną wersją LAV 6 8×8 opracowanego dla armii kanadyjskiej przez General Dynamics.

LAV 700 mierzy 8,2 metra długości, 3 metry szerokości i 2,8 metra wysokości, ważąc przy tym 32000 kg. Jego ładowność wynosi 11000 kg, a za napęd odpowiada silnik Caterpillar C13 o mocy 711 KM połączonym z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów, który pozwala rozpędzać się do 110 km/h i jechać przez prawie 1000 km. Najważniejsze cechy? Podwozie w kształcie litery V, laserowy system ostrzegawczy, chroniące pojazd przed minami, w pełni cyfrowa architektura z ulepszeniem na praktycznie każdym poletku, automatyczne tłumienie ognia, czy wielozakresowe wyrzutnie granatów dymnych.

Po stronie uzbrojenia LAV 700 może być wyposażony w różne działka automatyczne, wyrzutnie pocisków, a nawet moździerz, ale podczas Project Convergence 2021 odbyły się testy wieży uzbrojonej w XH913 Bushmaster, czyli automatyczne działko typu chain-gun. To zostało opracowane we współpracy z Northrop Grumman Defense Systems i posiada znaczne ulepszenie w stosunku do tradycyjnej technologii broni łańcuchowej. Zapewnia ono zwiększą precyzję i celność broni dzięki zoptymalizowanej konstrukcji mechanicznej i zaawansowanym systemom kontroli broni.

Po stronie możliwości automatyczne działko XM913 kalibru 50 mm może trafiać cele na odległości ponad 4 kilometrów. Może też łączyć w jeden system różne nowe, zaawansowane technologie pokroju sterowania ogniem, automatycznych czujników celowania, amunicji nowej generacji, czy szybsze systemy komputerowe. Mierzy przy tym 157,7 cm długości.