Perseverance znalazł coś, „czego nikt jeszcze nie widział”. Nietypowe odkrycie marsjańskiego łazika

Łazik Perseverance nie przestaje przemierzać marsjańskich krajobrazów oraz przesyłać na Ziemię zdjęć ze swoich wojaży. Tym razem natrafił na coś „czego nikt jeszcze nie widział” jak stwierdzili przedstawiciele NASA.

O co dokładnie chodzi? Na zdjęciach wykonanych przez instrumenty Perseverance możemy dostrzec fragment skały, której wierzchnia warstwa została usunięta przez łazik. Jest to kolejne w ostatnim czasie odkrycie dokonane przez sześciokołowy pojazd w tym rejonie Marsa. Zaledwie kilka dni temu odkrył on bowiem skały warstwowe, spotykane również na Ziemi i powstające w obecności wody. Obecnie nadal znajduje się w obrębie krateru Jezero, który w przeszłości mógł być wypełniony wodą.

Łazik kontynuuje swoją misję w zakresie zbierania próbek, której głównym celem jest zrozumienie, czy na Marsie mogło kiedykolwiek występować życie. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku zbieranie materiałów, które w przyszłości zostaną dostarczone na Ziemię w ramach innej misji. Istnieje możliwość, że te trafią na naszą planetę już w 2031 roku, umożliwiając badaczom określenie, jak Czerwona Planeta wyglądała przed miliardami lat.

Łącznie łazik posiada 43 probówki, które mogą zostać wypełnione fragmentami marsjańskich skał. Selekcja próbek, które zostaną pobrane jest więc niezwykle ważna. Ścierając wierzchnią warstwę skały – tak jak to miało miejsce w tym przypadku – naukowcy znajdujący się na Ziemi mogą wstępnie ocenić, jaki jest potencjał dalszego rozgrzebywania marsjańskiej powierzchni.

Osoby komentujące zdjęcia umieszczone na oficjalnym profilu Perseverance na Twitterze zwróciły uwagę na niewielkich rozmiarów białą strzałkę widoczną na powierzchni sfotografowanej skały. Nie wiadomo jednak, czy ta faktycznie istnieje czy jest może elementem nałożonym przez badaczy analizujących wykonane fotografie.