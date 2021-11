Lenovo ThinkStation P340 Tiny to mały komputer, który świetnie sprawdzi się w pracy

Akcja partnerska

Lenovo ThinkStation P340 Tiny jest jednym z najmniejszych komputerów na rynku. Zdecydowanie warto zwrócić na niego uwagę jeśli szukacie czegoś naprawdę małego bardzo dobrze sprawdzającego się w pracy.

Jeden z najmniejszych komputerów na rynku

Lenovo P340 Tiny jest niewiele wyższy od smartfonu

Najważniejszą cechą omawianego PC są zdecydowanie jego wymiary. Wynoszą one zaledwie 36,5 x 182,9 x 179 mm, co sprawia, że Lenovo ThinkStation P340 Tiny jest jednym z najmniejszych sprzętów na rynku. Warto dodać, że urządzenie waży tylko 1,4 kg. Sprawia to że bez problemów możecie go zabierać w podróże czy przenosić pomiędzy różnymi miejscami pracy.

Nie będziecie mieli problemów ze znalezieniem dla niego miejsca. Jeśli więc Waszym głównym priorytetem jest wielkość zakupywanego sprzętu, to naprawdę powinniście zwrócić uwagę na ten model.

Lenovo ThinkStation P340 Tiny oferuje sporą liczbę złączy

Mimo małych rozmiarów nie zabrakło tutaj sporej liczby złączy. Na przednim panelu: 1x audio, 1x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen1, a z tyłu 1x power, 1x DisplayPort, 2x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 4x mini DisplayPort, 1x do anteny WiFi. Do Lenovo ThinkStation P340 Tiny bez problemów podłączycie więc do 6 monitorów (dwa z nich będą obsługiwane przez zintegrowaną kartę graficzną, cztery przez Nvidia Quadro – są to złącza mini DisplayPort). Do dyspozycji jest również spora liczba złączy USB, w tym USB-C. Producent nie zapomniał o złączu ethernet 1 GbE, czy wyjściu na antenę WiFi.

Łączność bezprzewodowa działa w standardzie 802.11AX (WiFi 6), więc uzyskanie wysokich transferów nie będzie stanowić problemu

Wydajność Was zadowoli

Na pokładzie znajduje się procesor Intel Core i7-10700T. Jest to 8-rdzeniowa i 16-wątkowa konstrukcja, która oferuje maksymalne taktowanie boost równe 4,50 GHz. Warto tutaj pamiętać, że jest to platforma vPro, którą w szczególności powinny docenić firmy, nie tylko ze względu na wydajność urządzeń ale na dodatkowe możliwości, zarządzania całą siecią komputerów Karta graficzna to zintegrowany Intel UHD 630 i dedykowana Nvidia Quadro P1000. Ta ostatnia pozwala nawet na uruchomienie gier w rozdzielczości Full HD przy najniższych detalach oraz powinna zapewniać odpowiednią moc w codziennej pracy.

Ważną kwestią jest ilość pamięci RAM. Często w małych konstrukcjach znajdujemy zaledwie 8 GB pamięci, a tutaj mamy jej 16 GB lub 32 GB w niektórych wersjach, która pozwala na pracę w wielu aplikacjach jednocześnie To zdecydowany plus, bowiem 8 GB często okazuje się zbyt małą ilością do komfortowej pracy. Warto też zwrócić uwagę na 512 GB dysk NVMe, który również przyspiesza procesy na urządzeniu. Dostępna jest również wersja z dyskiem 1 TB.

ThinkStation P340 Tiny można zakupić w innych konfiguracjach podzespołów. Będzie on wtedy tańszy, więc tutaj sami musicie zdecydować czego dokładnie oczekujecie po takim sprzęcie. Każda z wersji będzie miała na pokładzie system Windows 10 Pro, który bez problemów można zaktualizować do Windows 11.

Do takiego sprzętu potrzebny jest odpowiedni monitor. Lenovo ThinkVision P27h-20 spełni swoje zadanie

Do pracy potrzebny jest też odpowiedni monitor. Tutaj świetnie sprawdzi się Lenovo ThinkVision P27h-20. Jest to 27-calowa konstrukcja, która oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 px. Dzięki bardzo cienkim ramkom ma się wrażenie, jakby ekran zajmował całą przestrzeń obudowy Zastosowany panel to IPS wysokiej jakości obrazu. Producent deklaruje pokrycie kolorów sRGB na poziomie 99% i 85% DCI-P3. Takie parametry w zupełności wystarczą do codziennej pracy. Ważna jest też maksymalna jasność, która jest równa 350 cd/m^2, czy kąty widzenia na poziomie 178° w pionie i poziomie.

Lenovo ThinkVision P27h-20 ma także powłokę antyodblaskową oraz oferuje znakomite możliwości pod względem łączności. Dostępny jest również DisplayPort, USB czy ethernet. Monitor jest w stanie dostarczyć do 90 W mocy do podłączonych urządzeń, więc spokojnie możecie np. ładować smartfony. Wielu osobom przyda się także możliwość dopasowania kąta pochylenia, obrotu czy wysokości do własnych wymagań. Możecie też go zamontować na uchwycie – jest tutaj zgodność z VESA 100 x 100.

A co z wyglądem i wytrzymałością?

Lenovo ThinkStation P340 Tiny wygląda bardzo niepozornie. Może kojarzyć się z wieloma komputerami, które możecie spotkać na uczelniach, czy w wielu biurach Zdecydowanie nie jest to. Nie jest to sprzęt gamingowy, więc nie trzeba tutaj mnóstwa kolorów czy różnych podświetleń. Całość jest bardzo wytrzymała, co potwierdza przejście militarnych testów MIL-STD-810GPozwala to na wdrożenie tego małego komputera w praktycznie dowolnym miejscu pracy.

Lenovo ThinkStation P340 Tiny to propozycja zdecydowanie warta Waszej uwagi

Lenovo ThinkStation P340 Tiny jest więc bardzo dobrą konstrukcją przeznaczoną głównie do pracy. Bardzo małe rozmiary pozwalają na bezproblemowe przenoszenie pomiędzy różnymi miejscami. Nie trzeba na niego dużo miejsca, więc nie będzie kłopotu z rozłożeniem czy podłączeniem do monitora. Dodam tutaj jeszcze, że w zestawie jest też myszka i klawiatura, które na pewno mogą okazać się przydatne.

Sama specyfikacja obejmuje wydajny procesor, dedykowaną kartę Nvidia Quadro, przynajmniej 16 GB pamięci RAM czy dysk NVMe, co również daje znakomitą podstawę do wygodnego korzystania ze różnych programów. Dodając standard WiFi 6 czy preinstalowany system Windows 10 Pro (jest możliwość aktualizacji do Windows 11) otrzymujecie gotowy do szybkiego działania komputer.

Materiał powstał we współpracy z firmą Lenovo