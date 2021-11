Firma Meta pokazała prototyp swojej rękawicy VR, która oszuka nasz zmysł dotyku

Prace nad metawersum idą pełną parą. Dziś firma Meta pochwaliła się najnowszym prototypem rękawicy, która pozwoli nam poczuć i dotknąć obiekty w wirtualnej rzeczywistości.

Haptyczna rękawica Meta będzie o wiele bardziej zaawansowanym narzędziem do obsługi VR w porównaniu do oferowanych aktualnie kontrolerów znanych z gogli Vive, czy Oculus. Dzięki zastosowaniu haptyki, użytkownik rękawicy będzie mógł czuć opór stawiany przez wirtualne przedmioty, a nawet – jeśli wierzyć zapewnieniom działu badawczego firmy Meta – wyczuć ich strukturę.

Rękawica stworzona w Meta Reality Labs wyposażona jest w 15 poduszek powietrza, nazwanych aktuatorami. To właśnie one mają oszukiwać nasz zmysł dotyku – w momencie, w którym weźmiemy jakiś wirtualny przedmiot do ręki, aktuatory zaczną wypełniać się powietrzem, symulując tym samym opór materii danego przedmiotu trzymanego w naszej dłoni. Meta zapewnia, że technologia opracowanych przez nich aktuatorów jest na tyle dokładna, że dzięki niej użytkownik jest w stanie rozpoznać materiał, z którego wykonany jest wirtualny przedmiot wyłącznie za pośrednictwem dotyku.

— W goglach VR oglądałem ceramiczny talerz, a palcem przesuwałem po jego powierzchni, wyraźnie wyczuwając tą charakterystyczną, chropowatą fakturę ceramiki. W połączeniu z odpowiednią wibracją i dźwiękiem, po prostu czułem, że dotykam talerza – mówi Michael Abrash, szef Meta Reality Labs.

Finalna wersja rękawicy, która docelowo ma trafić do masowej produkcji ma mieć znacznie więcej wbudowanych aktuatorów. Ile? Nie wiadomo. Na razie przedstawiciele Mety mówią o setkach, a nawet tysiącach poduszek powietrza umieszczonych w pojedynczej rękawicy. Zwiększenie gęstości aktuatorów pozwoli oczywiście na o wiele bogatsze wrażenia dotykowe – głaszcząc wirtualnego psa w prototypowej rękawicy poczujemy, że go głaszczemy, ale nie będziemy w stanie powiedzieć nic o jego futrze.

Pomysł z wykorzystaniem haptyki do symulowania dotyku w wirtualnej rzeczywistości nie jest nowy. Nikomu jednak do tej pory nie udało się stworzyć tak precyzyjnego kontrolera, jaki w planach ma Meta Reality Labs. Miejmy nadzieję, że dzięki najnowszym technologiom miniaturyzacji, twórcom rękawicy rzeczywiście uda się stworzyć na tyle precyzyjny kontroler, który w 100 proc. oszuka nasz zmysł dotyku i tym samym przeniesie nasz kolejny zmysł do wirtualnej rzeczywistości. Przedstawiciele Meta Reality Labs zapowiadają również, że finalna wersja ich rękawicy będzie całkowicie bezprzewodowa.