Modem 5G Apple może zachwycić niskim poborem prądu. Ile poczekamy?

W dążeniu do uniezależnienia się od innych firm i dostawców, Apple stworzyło w ciągu ostatnich lat wyjątkowe układy logiczne do swoich sprzętów. Chce też produkować mniej ważne kontrolery na bazie RISC-V, ale zanim to nastąpi, modem 5G Apple będzie już zapewne uzupełniał sprzęty firmy przez dłuższy czas.

Wygląda na to, że TSMC wyprodukuje modem 5G Apple z wykorzystaniem 4 nm procesu technologicznego

Poprzednie informacje na temat dążenia Apple do samowystarczalności, wskazywały, że ten kalifornijski gigant zamierza zmniejszyć swoją zależność od firmy Qualcomm. Nie porzuci go jednak tak, jak porzucił Intela, bo ponoć w 2023 roku nadal będzie czerpać od Qualcomm 20% dostaw modemów 5G. Są więc szanse, że iPhone z modemem 5G Apple będą sprzedawane np. tylko w Stanach Zjednoczonych, jako że to tam firma radzi sobie najlepiej i czerpie największe zyski.

W iPhone 2023 mogą znaleźć się przez to zarówno modemy Snapdragon 5G, jak i te autorskie od Apple, ale taka żonglerka nie będzie wyzwaniem, bo oba przyjmują postać oddzielnych od SoC układów. Nie możemy bowiem zapominać, że Apple i Qualcomm posiadają partnerstwo do 2024 roku, które przewiduje dostarczanie elementów do smartfonów iPhone.

Wedle informacji podawanych przez serwis Nikkei firma Apple i TSMC pracują nad nowymi niestandardowymi modemami 5G. Obecnie ponoć przyglądają się potencjałowi ich produkcji z wykorzystaniem procesu 5 nm, ale jak podało źródło, finalnie modem 5G Apple ma powstawać z wykorzystaniem nowszego, 4 nm procesu technologicznego. To zapewni im jeszcze wyższy stopień energooszczędności.

Pominięcie 3 nm nie jest przypadkiem, bo wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, ten zostanie wykorzystany do produkcji obliczeniowych układów z serii A. Produkcja ma ruszyć już w drugiej połowie 2022 roku, ale każdy wie, jak to jest z nowymi technologiami – mogą nie wypalić, a to pozostawiłoby Apple w złej pozycji przy obecnym stanie rynku.