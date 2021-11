Szykuje się niezwykłe zaćmienie Księżyca. Będzie najdłuższe od 580 lat

Jeśli zaćmienie Księżyca ma być najdłuższe od 580 lat, to z pewnością nie powinniśmy go przegapić. Niestety, nie z każdego zakątka naszego kraju będzie można obserwować ten nietypowy spektakl.

Zaćmienie to ma być niemal całkowite, ponieważ Srebrny Glob zostanie przesłonięty w 97 procentach. Zjawisko potrwa nieco ponad sześć godzin. Nasz naturalny satelity spędzi aż trzy godziny, 28 minut i 24 sekundy w tzw. umbrze, czyli wewnętrznym cieniu Księżyca obserwowanym na powierzchni Ziemi. W efekcie będzie to najdłuższe częściowe zaćmienie Księżyca od 1441 roku.

Podczas zaćmienia Księżyca, jego powierzchnia ciemnieje, choć zdarza się, że przybiera również czerwonawy kolor. W przypadku zaćmienia częściowego, cień Ziemi nie zakrywa całkowicie Srebrnego Globu. Jak dodaje NASA, te drugie nie są może tak efektowne, jednak zdarzają się częściej, dzięki czemu mamy więcej okazji do obserwowania tego zjawiska.

Niestety, dla polskich fanów astronomii, szczególnie tych z południa i wschodu naszego kraju, nie mamy najlepszych wiadomości. O ile przebywając na zachodzie, północy i w centrum będziemy w stanie dostrzec zaćmienie w czasie zachodu Księżyca, tak na pozostałych obszarach zjawisko będzie niewidoczne.

Najdłuższe od 580 lat zaćmienie Księżyca odbędzie się w piątkowy poranek

Dlaczego w ogóle nadchodzące zaćmienie ma być tak długie? Wszystko przez lokalizację Srebrnego Globu, który zbliża się do apogeum, czyli najdalszego punktu na jego orbicie, w którym znajduje się względem Ziemi. W praktyce oznacza to, iż nasz naturalny satelita w niższym tempie przesuwa się po niebie. Co ciekawe, poprzednie zaćmienie, które miało miejsce w maju, było o godzinę krótsze od listopadowego. Trwało w sumie pięć godzin i 2 minuty.

Jeśli chodzi o najdogodniejszy czas na prowadzenie obserwacji (do których nie będą wymagane dodatkowe instrumenty – poza naszymi oczami) powinien być w okolicach piątkowego poranka. Zaćmienie Księżyca rozpocznie się bowiem o 7:02, a największa część jego tarczy będzie zasłonięta o 10:02. Trzy godziny później, o 13:03, najdłuższe od 580 lat zaćmienie dobiegnie ku końcowi.