Niesamowita podróż przez Układ Słoneczny. Kosmiczny Teleskop Hubble’a znów zaskakuje

Wiele mówi się o tym, że Kosmiczny Teleskop Hubble’a najlepsze momenty ma już za sobą, a nadchodzący Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przypieczętuje jego emeryturę. Okazuje się jednak, że „staruszek” potrafi nieźle zaskoczyć, co można zobaczyć na nowym materiale wideo udostępnionym przez NASA.

Co roku Kosmiczny Teleskop Hubble’a odbywa swoistą podróż przez Układ Słoneczny, sprawdzając zmiany na w atmosferach planet. Tegoroczny materiał jest już dostępny i prezentuje się spektakularne.

W ramach programu Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL), kosmiczny teleskop dokonał dokładnej obserwacji Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Na udostępnionym materiale można dostrzec, jak zmieniają się kolory planet, co wynika ze zmian w składzie ich atmosfer.

Podróż po gazowych olbrzymach

Oczywiście, najbardziej spektakularnie prezentuje się Wielka Czerwona Plama, czyli ogromny antycyklon wiejący od co najmniej 357 lat na Jowiszu. Jednak tym, co przykuło uwagę astronomów, jest pomarańczowy pas wokół równika, który zazwyczaj ma biały kolor. Naukowcy spodziewali się, że będzie on stopniowo zanikał, a tym razem pojawił się w zupełnie nowych barwach.

Jowisz

Na północ od tego miejsca powstaje kilka nowych burz, które są widoczne jako czerwone punkty w jasnym paśmie chmur.

Z kolei na Saturnie znowu jest widoczna sześciokątna burza na północnym biegunie (na zdjęciach z 2020 r. była trudna do zauważenia).

Saturn

Uran w tym roku ma marmurkowy kolor, z białą czapą polarną i ostrym niebieskim pierścieniem wokół równika. Efekt ten jest spowodowany zwiększonym promieniowaniem UV docierającym ze Słońca.

Uran

Na Neptunie jakby bez zmian. Można dostrzec na planecie czyste, błękitne niebo z niewielką ilością białych chmur. Na półkuli północnej, w lewej górnej części zdjęcia, szaleje burza. Odkryto ją w 2018 r. i systematycznie zmierzała ona w kierunku równika, ale nagle zmieniła kurs.

Neptun

Koniecznie obejrzyjcie załączony materiał wideo i dajcie się oczarować spektakularnym zdjęciom i wielkim możliwościom Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.