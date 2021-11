Naukowcom udało się stworzyć hydrożel odporny na trwałą deformację

Naukowcy z uniwersytetu w Cambridge stworzyli nowy rodzaj żelu, który ma bardzo podobne właściwości do nietłukącego się szkła i jest jest bardzo odporny – można rozgniatać go pod kołami samochodu bez ryzyka trwałej deformacji.

Do czego może przydać się taki elastyczny i odporny na uszkodzenia żel? Według Orena Schermana, głównego autora badania, nowa substancja może być wykorzystana na przykład przez protetyków, choć nie tylko przez nich. Elastyczne i trwałe powłoki żelowe to coś, co może zainteresować również producentów robotów, czy technologii ubieralnych.

– Ta praca przełamuje granice tego, co uznano za możliwe. Sieci polimerowe są zwykle albo mocne, albo odkształcalne, podczas gdy ten żel łączy obie właściwości, tworząc odkształcalne, mocne i twarde materiały podobne do szkła – mówi Richard Hoogenboom z Ghent University w Belgii

Rzeczywiście, dotychczasowe hydrożele były zbliżone swoimi właściwościami do gumy, jednak poddawane silnej kompresji, nie były w stanie powrócić do swojego pierwotnego kształtu. Materiał opracowany przez zespół Schermana jest pod tym względem zupełnie inny.

Udało się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu dwóch gościnnych cząsteczek – perfluorofenylu i fenylu umieszczone w klatkach z kukurbiturilu. Wiązania utworzone przez fenyl i perfluorofenyl, które po zmodyfikowaniu przez badaczy stały się nieco bardziej hydrofobowe odpowiadają za tą nową, elastyczną sztywność chroniącą nowy rodzaj materiału przed trwałą deformacją.

Ta nowa klasa materiałów oparta na supermolekularnych sieciach polimerowych ma zapewne więcej zastosowań, niż sugerują jej twórcy. Elastyczny materiał odporny na trwałą deformację to marzenie wielu, bardzo różnych branż, do których może trafić ten nowy hydrożel. O ile oczywiście naukowcom uda się wypromować swój wynalazek na tyle, żeby zainteresowali się nim klienci komercyjni.