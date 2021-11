Odkurzacz 3w1 Redkey W12 przynosi rewolucję w sprzątaniu domu

Akcja partnerska

W ostatnich latach jeszcze mocniej widzimy, jak technologia na nowo kształtuje nas świat i to w praktycznie każdym aspekcie naszego życia. Nie ominęła również naszych domów. Dzięki ulepszeniom i pracy projektantów zrewolucjonizowano także codzienne sprzątanie, czego dowodem jest chociażby odkurzacz Redkey W12.

Roboty sprzątające są wygodne, ale…

Odkurzanie już od dłuższego czasu przestało być długim, nużącym procesem wymagającym sprzętu ograniczonego kablem. Teraz na rynku królują modele bezprzewodowe a także roboty sprzątające, które same wykonują za nas tę czynność. Uwolniły one użytkowników od codziennych obowiązków, więc nic dziwnego, że cieszą się taką popularnością. Dzięki tym technologicznym narzędziom możemy z łatwością wyczyścić podłogi z codziennych brudów dając nam wolny czas na przyjemności.

Jednak głównym zadaniem tych urządzeń jest odkurzanie. By uruchomić funkcję mopowania w takim robocie odkurzającym, konieczne jest trochę czasu. W przypadku rutynowego sprzątania całej podłogi – nie jest to problem, jednak w przypadku wielu modeli 2w1 funkcje mopowania pozostawia wiele do życzenia. Ale przecież każdemu z nas zdarza się też od czasu do czasu „mały wypadek”, gdy wylejemy na podłogę kawę czy sos. Można takie mokre zabrudzenie wytrzeć ręcznikiem papierowym, ale to często nie jest wystarczające, bo lepkiej warstwy z podłogi w ten sposób nie zetrzemy. I co robimy dalej? Idziemy po klasycznego mopa, wycieramy nim zabrudzoną powierzchnię, a potem myjemy też samego mopa. W końcu nie chcemy, by potem brzydko pachniał. Ten scenariusz powtarza się podczas sprzątania bardzo często, co w gruncie rzeczy jest denerwujące.

Czołowa azjatycka marka Redkey, zajmująca się urządzeniami czyszczącymi, postanowiła rozwiązać ten problem

Firma podeszła do tego bardzo rozsądnie, rozpoczęła bowiem od przeprowadzenie globalnej ankiety. Dzięki niej Redkey dowiedziało się, że ludzie podczas sprzątania chcą wykonywać mniej czynności z wykorzystaniem mniejszej liczby narzędzi. W skrócie – potrzebują wielofunkcyjnych urządzeń do sprzątania, a najlepiej, gdyby różne etapy sprzątania można było „zaliczyć” jednym narzędziem.

Redkey wzięło się więc za badanie obecnych technologii i w ten sposób opracowało zupełnie nowy inteligentny odkurzacz Redkey W12 mogący pracować na sucho i na mokro. Urządzenie te odkurza, czyści suche i mokre plamy oraz sam się czyści. Wystarczy, że po sprzątaniu odłożymy go na dedykowaną podstawkę i naciśniemy przycisk „szybkiego samoczyszczenia”, a wtedy główka szczotki i kanał powietrzny zostaną automatycznie wyczyszczone. Po naszej stronie pozostanie tylko opóźnienie pojemnika, bo Redkey W12 sam zajmie się sprzątaniem. Z tym urządzeniem nie straszne są nam rozlane napoje czy pozostałości po jedzonym przez dzieci śniadaniu.

Najważniejsze cechy Redkey W12:

3w1 – odkurzanie, mopowanie i samoczyszczenie,

czyszczenie suchych i mokrych odpadów,

szybkie samoczyszczenie,

kompaktowa i lekka konstrukcja,

długi czas pracy,

niski poziom hałasu,

nawet 60 sekund wystarczy na pozbycie się bałaganu,

podczas opróżniania pojemnika na wodę nie musimy się martwić o przypadkowe rozsypanie kurzu.

Redkey koncentruje się na rozwoju i dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu AGD, który ulepsza życie ich klientów. Ich misją jest projektowanie urządzeń czyszczących o różnych funkcjach, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów. Jednocześnie firma oferuje proste i wydajne rozwiązania do sprzątania domu w rozsądnych cenach. Redkey W12 ma być właśnie takim urządzeniem, pozwalającym na sprzątanie na sucho i na mokro. Ten odkurzacz ma zmienić sprzątanie w łatwą i przyjemną czynność, oszczędzić czas i po prostu ułatwić życie klientom.

Materiał powstał we współpracy z firmą MC Mart.