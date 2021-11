OpFires, czyli mobilne wyrzutnie hipersonicznych pocisków z ogromnym potencjałem

Wyobraźcie sobie skuteczne pociski, które zaczęłyby rażenie wroga na długo przed tym, zanim do gry wkroczyłyby myśliwce i bombowce. Dokonywałyby tego nie tylko z mobilnych platform lądowych, ale też statków, eliminując wrogie stanowiska zagrażające uderzeniu morskiemu oraz siłom desantowym. Tak ogromny potencjał mają mobilne wyrzutnie hipersonicznych pocisków OpFires. Na ich temat niedawno miał sporo do dodania serwis Naval News, skupiając się na ich wykorzystaniu nie tylko przez Armię USA.

OpFires jest obecnie rozwijany przez DARPA oraz Lockheed Martina i ma finalnie trafić na tył 5-osiowej ciężarówki 10×10 armii amerykańskiej. Zapewni jej tym samym wysoce mobilną platformę do wystrzeliwania pocisków hipersonicznych, która w hierarchii swojego rodzaju wpisze się idealnie „pod” wariantami strategicznymi, czyli tymi dalekiego zasięgu. Jednak są szanse, że nie ograniczy się tylko do wypraw lądowych, bo OpFires może zainteresować się również Piechota Morska USA, sporo na tym zyskując.

Czemu dokładnie OpFires zawdzięcza swoją wyjątkowość?

Zanim przejdziemy do najważniejszej cechy OpFires, warto wyjaśnić samą charakterystykę lotu i wyzwania, jakim pociski podczas niego podlegają. Procesowi towarzyszy spalanie ogromnych ilości paliwa, co nie jest specjalnie regulowane, a to sprawia, że pociski muszą przelecieć określoną odległość z pełnym ciągiem. Dlatego tak ważnym parametrem jest maksymalny zasięg pocisku, bo w większości rodzajów pocisków tego typu próba skrócenie go i tym samym trafienia innego, znajdującego się bliżej celu, może skończyć się awarią pocisku.

Taki manewr wymaga od rakietowego silnika pocisku ograniczenia generowanego ciągu w celu dostosowania się do korekt kursu trajektorii lotu. Tego typu spowolnienie z niespalonym pokładem paliwa, zwłaszcza przy prędkościach hipersonicznych, powoduje znaczne zwiększenie naprężeń korpusu pocisku, co może nawet doprowadzić do rozpadnięcia się pocisku w locie. Tutaj właśnie do gry wchodzą pociski hipersoniczne OpFires średniego zasięgu, które są wyjątkowe właśnie przez to, że posiadają skuteczny i relatywnie bezpieczny system regulacji ciągu silnika rakietowego.

Oczywiście nie są jedynymi w rękach USA, które będą posiadały tak ważne systemy, bo podobnymi mogą pochwalić się pociski CPS i LRHW, które również wykorzystują silniki rakietowe z wektorem ciągu, aby umożliwiać manewrowanie na duże odległości w locie. Problem z nimi jest jednak taki, że są ogromne, więc i bardziej wymagające w transporcie i choć posiadają okazalsze możliwości rażenia, to scenariusze wojny szybko zweryfikowałyby, czy problemy związane z ich rozmieszczeniem, są ich warte.

Powyżej możecie zobaczyć wizualizację tego, jak pocisk hipersoniczny OpFires jest wystrzeliwany z mobilnej wyrzutni TEL i rozpoczyna lot po wysokim łuku balistycznym, aby w pewnym momencie wystrzelić głowicę, która zaczyna szybować i wreszcie nurkować na wrogie cele tuż przed wkroczeniem myśliwców do boju.