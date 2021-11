Promieniowanie jądrowe jako nośnik informacji? Pojawiła się nowa alternatywa

Wykorzystując promieniowanie jądrowe, naukowcy byli w stanie bezprzewodowo przesyłać cyfrowo zakodowane informacje. Pomogła im emisja neutronów z kalifornu-252, radioaktywnego izotopu produkowanego w reaktorach jądrowych.

Na czele nowych badań w tej sprawie stanęli przedstawiciele Lancaster University oraz Jožef Stefan Institute. Naukowcy zmierzyli spontaniczną emisję neutronów prędkich z kalifornu-252, a ich wysiłki okazały się skuteczne w 100 procentach. Dokładne ustalenia w tej sprawie zostały opublikowane w ScienceDirect.

Technologie bezprzewodowe stosowane w sieciach telefonicznych, WiFi, Bluetooth czy transmisjach telewizyjnych wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne. Naukowcy z Lancaster w Wielkiej Brytanii, wraz z przedstawicielami uczelni Jožefa Stefana w Słowenii, postanowili jednak cyfrowo przesłać zakodowane informacje. Wykorzystali w tym celu tzw. neutrony prędkie oraz promieniowanie pochodzące od kalifornu-252. Ich zdaniem taki system mógłby być stosowany w sytuacjach, w których niemożliwe byłoby przesyłanie sygnałów elektromagnetycznych.

Promieniowanie jądrowe mogłoby stanowić przydatny nośnik informacji

W ramach eksperymentu przeprowadzono podwójnie ślepą próbę, w której liczba pochodząca z generatora liczb losowych została zakodowana bez wcześniejszej wiedzy osób przesyłających ją, a następnie zdekodowana. Jak wyjaśnili autorzy badania, neutrony prędkie rozchodzą się na znaczne odległości i oddziałują z materiałami w sposób komplementarny do promieniowania elektromagnetycznego.

Malcolm Joyce z Uniwersytetu w Lancaster stwierdził, że jego zespół wykazał potencjał wykorzystania promieniowania neutronów prędkich jako medium do komunikacji bezprzewodowej w sytuacjach, w których konwencjonalna transmisja elektromagnetyczna jest albo niewykonalna albo ograniczona. Dodał, iż neutrony prędkie mają przewagę nad zazwyczaj wykorzystywanymi falami elektromagnetycznymi, które są znacznie osłabione za sprawą transmisji przez materiały takie jak metale. Czy nowa metoda mogłaby wywołać rewolucję? Nie zapowiada się na to, by w najbliższym czasie została ona wykorzystana do stworzenia komercyjnego systemu bezprzewodowej transmisji danych. Stoi za tym między innymi fakt, że kaliforn-252 jest niezwykle toksyczny dla ludzi.