Kosmiczna stocznia zawiera ponad 60 galaktyk. Protogromada pochodzi z początków wszechświata

Astronomowie potwierdzili istnienie protogromady galaktyk zwanej G237. Jak sugeruje artykuł dostępny na łamach Astronomy & Astrophysics, struktura ta jest oddalona o około 11 miliardów lat świetlnych.

Gromady mogą się składać nawet z kilku tysięcy galaktyk, dlatego G237, zawierająca dokładnie 63 takowe, nie jest pod tym względem szczególnie wyjątkowa. Wyróżnia się natomiast czym innym: wiekiem i wydajnością. Pochodzi bowiem z okresu, w którym wszechświat był jeszcze bardzo młody. Prowadząc swoje obserwacje astronomowie obserwowali fragmenty wszechświata mające około 3 miliardów lat.

Brenda Frye z University of Arizona porównuje protgromady takie jak G237 do kosmicznych stoczni, w których powstają masywne galaktyki. Jak wyjaśnia, grawitacja ściąga gwiazdy i inną materię, prowadząc do powstawania galaktyk, które mają tendencję do grupowania się w formie gromad. Wiedza naukowców na temat protogromad jest stosunkowo niewielka, co po części wynika z faktu, iż są one słabo widoczne w świetle optycznym.

W badaniach na ten temat wykorzystano informacje zebrane z wykorzystaniem Large Binocular Telescope, Teleskopu Subaru oraz archiwalne dane pochodzące z Kosmicznego Obserwatorium Herschela oraz Kosmicznego Teleskopu Spitzera. Pierwsze badania dotyczące G237 pochodzą ze stycznia, jednak teraz pierwotne odkrycia zostały potwierdzone.

G237 to protogromada oddalona o 11 miliardów lat świetlnych od Ziemi

Pierwsze obserwacje G237 sugerowały, że tempo narodzin tamtejszych gwiazd było nierealistycznie wręcz wysokie. Wydawało się ono nawet 10 000 razy wyższe niż na terenie Drogi Mlecznej, co powinno doprowadzić do błyskawicznego zużycia paliwa wodorowego. Autorzy badań zrozumieli, że „łańcuch dostaw” odpowiadający za doprowadzanie paliwa był zależny od galaktyk niezwiązanych z opisywaną gromadą.

