Lot z Nowego Jorku do Londynu zajmie 1,5 godziny? Hermeus zaprezentował swój samolot hipersoniczny

Czas Boeingów 747-8 latających we flocie prezydenta Stanów Zjednoczonych powoli dobiega końca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mniej więcej za 2 lata tą wysłużoną konstrukcję zastąpi nowy, hipersoniczny samolot budowany przez amerykańską firmę Hermeus.

Prace nad nową konstrukcją idą pełną parą. Żeby zademonstrować swoje dotychczasowe postępy, firma Hermeus zorganizowała pokaz, na którym pochwaliła się najnowszym prototypem swojego hipersonicznego samolotu Quarterhorse. Podczas prezentacji skupiono się na samym napędzie, opracowywanym w pierwszej kolejności, który łączy w sobie właściwości turboodrzutowego silnika GE J85 z silnikiem strumieniowym typu Scramjet.

W praktyce wyglądać to będzie mniej więcej tak, że silnik turboodrzutowy będzie rozpędzać maszynę do prędkości poddźwiękowej, przy której uruchamiany będzie silnik strumieniowy, który znacznie zwiększy ilość wtłaczanego powietrza do napędu. Działa to trochę jak doładowanie silnika spalinowego, tylko mówimy tu o napędach odrzutowych o znacznie, znacznie większej mocy. Brzmi to w następujący sposób:

Pomysł takiego połączenia nie jest nowy i był wykorzystywany w kultowym już samolocie zwiadowczym SR-71 Blackbird. Napęd w Quarterhorse będzie oczywiście znacznie bardziej nowoczesny. Firma Hermeus twierdzi, że ich hipersoniczny samolot z tym silnikiem będzie w stanie rozpędzić się nawet do 6000 km/h.

Hipersoniczny Samolot Quarterhorse – pierwszy lot testowy ma odbyć się w przyszłym roku

Projektem Hermeus interesują się zarówno Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, jak i prywatne spółki inwestycyjne. Wojsko zainteresowane jest oczywiście głównie samym napędem pod kątem jego zastosowania w hipersonicznych i naddźwiękowych samolotach wojskowych.

Prywatni inwestorzy liczą z kolei na to, że nie tylko Prezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał podróżować po świecie z prędkością przewyższającą wartość Mach 5. Lot z prędkością powyżej 6000 km/h oznacza, że z Nowego Jorku do Londynu można dolecieć mniej więcej w półtorej godziny. Pierwszy lot testowy prototypowego egzemplarza ma odbyć się w przyszłym roku.

Czytaj również: Samoloty hipersoniczne powracają

Aktualny projekt zakłada, że pokład Quarterhorse pomieści od 9 do 19 osób (zależnie od reszty wyposażenia). W fazie początkowej produkcji, Hermeus planuje zbudować pięć takich maszyn. Produkcja ma rozpocząć się za 2 lata. Jeśli nie będą sprawiać problemów, kolejnym etapem będzie masowa produkcja dla wojska i firm prywatnych. Wygląd samolotu, który widzicie na nagraniu nie jest oczywiście ostateczny.

Tak właściwie to nieco przerośnięta makieta, na której zamontowano silnik, żeby zademonstrować jego działanie osobom zgromadzonym na pokazie. Niemniej jednak wizja powrotu podróży naddźwiękowych do transportu komercyjnego jest bardzo kusząca. Zarówno dla inwestorów, jak i dla potencjalnych pasażerów, których stać będzie na taką oszczędność czasu.