Bateria 5000 mAh i aparat 48 Mpix, czyli Galaxy A03. Samsung zapowiada kolejny budżetowiec

Samsung sukcesywnie powiększa rodzinę Galaxy A, oferując coraz to nowe, bardziej budżetowe, modele. Po debiutującym w sierpniu galaxy A03s, przyszedł czas na Galaxy A03. Sprawdźmy więc, co zaoferuje ten smartfon.

Modele z serii Galaxy A to urządzenia skierowane do tych, którzy szukają czegoś w średniej lub niskiej półce cenowej, oczekując w zamian solidnej specyfikacji. Oczywiście nie mówimy tutaj o technologicznych rewolucjach, a o parametrach idealnie dopasowanych do codziennego użytkowania. W zależności od naszych potrzeb, i tutaj znajdziemy urządzenia o lepszych możliwościach fotograficznych czy pojemniejszej baterii.

Co ujawnia nam specyfikacja Galaxy A03?

Samsung postanowił nie ujawniać od razu procesora, w jaki wyposażył ten model. Mowa jest jedynie o ośmiordzeniowym układzie (2×1.6 GHz + 6×1.6 GHz). Wspiera go 3 lub 4 GB pamięci RAM oraz 32, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Do wyboru będą więc warianty 3/32 GB, 4/64 GB i 4/128 GB. Bateria ma pojemność 5000 mAh, ale producent nie pochwalił się obsługiwaną mocą ładowania. Wiemy natomiast, że Galaxy A03 będzie działał pod kontrolą Androida (zapewne 11) z nakładką One UI (prawdopodobnie 3.5).

Wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala zaoferuje rozdzielczość HD+. We wcięciu w kształcie litery „u” znajdzie się aparat do selfie 5 Mpix (F2.2), zaś z tyłu dostajemy zaledwie dwa moduły – główny 48 Mpix (F1.8) i czujnik głębi 2 Mpix (F2.4). Pod tym względem nie ma więc rewelacji, choć z pewnością jest duży postęp w stosunku do Galaxy A02.

Z dodatkowych informacji wiemy, że Samsung wyposażył ten model w Dolby Atmos. Galaxy A03 ma wymiary 164.2 x 75.9 x 9.1 mm i dostępny będzie w kolorze czarnym, niebieskim i czerwonym. Na razie producent nie zdradził dostępności i cen, ale spodziewać się można, że jeśli smartfon wejdzie do Polski, jego cena raczej nie powinna przekraczać 1000 zł.