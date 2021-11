Sprawdźmy, co już wiemy o serii OnePlus 10

Do sieci trafia coraz więcej szczegółów nadchodzącej serii OnePlus 10. Oczywiście na razie są to plotki i przecieki, warto jednak zebrać je w jednym miejscu. Wpis będzie na bieżąco aktualizowany, gdy pojawią się kolejne wiadomości.

Data premiery OnePlus 10

W tym temacie na razie konkretów nie ma. Wiadomo, że OnePlus wypuści swoją nową flagową serię w przyszłym roku, a patrząc na dotychczasowy cykl wydawniczy, spodziewamy się debiutu pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartały przyszłego roku. Seria 9 została wypuszczona w marcu tego roku.

System operacyjny

Tutaj sprawa jest dość ciekawa, bo OnePlus już zapowiedział odejście od OxygenOS i zastąpienie go… No właśnie, nie wiemy jeszcze czym. Nie podano bowiem nazwy nowej nakładki, a jedynie informację, że będzie to „hybrydowy system operacyjny”, a nowe oprogramowanie połączy „szybkie i płynne, bezproblemowe doświadczenie OxygenOS oraz stabilność i bogate funkcje ColorOS”.

Dyrektor generalny OnePlus, Pete Lau dodał:

Połączymy nasze zasoby oprogramowania, aby skupić się na jednym zunifikowanym i zaktualizowanym systemie operacyjnym zarówno dla urządzeń OnePlus, jak i Oppo na całym świecie

Specyfikacja OnePlus 10

Jak zwykle dostaniemy model podstawowy i Pro. Do sieci wypłynęło już sporo renderów OnePlus 10 Pro, więc można zapoznać się z jego potencjalnym wyglądem. Jeśli producent pójdzie w tę stronę, to dostaniemy małą rewolucję w wyglądzie, sprowadzającą się do dużej, kadratowej wyspy z zaokrąglonymi rogami lub okrągłego modułu. Możecie to zobaczyć poniżej.

Czy te wyobrażenia się spełnią? Na razie trudno powiedzieć. Jedne z pierwszych przecieków sugerowały, że OnePlus 10 będzie „dopracowaną serią 9” co oznaczałoby raczej niewielkie zmiany. Warto jednak zauważyć, że zwykle OnePlus kombinowało z designem przy serii T, jednak po anulowaniu modelu 9T możliwe jest, że to właśnie „dziesiątka” przyjmie na siebie te zmiany.

OnePlus 10 Pro

Dzięki przeciekom wiemy, że OnePlus wyposaży go w zakrzywiony ekran o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz. Przecieki zdradzają, ze nie zabraknie wsparcia dla HDR10+, a jasność ma być na poziomie 1300 nitów. Aparat przedni o rozdzielczości 32 Mpix znajdzie się w okrągłym wcięciu w lewym, górnym roku ekranu.

Jeśli już przy możliwościach fotograficznych jesteśmy, to do dyspozycji użytkownika ma być aparat główny 48 Mpix (f/1,8), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2,2) oraz teleobiektyw 8 Mpix z zoomem optycznym 3.3x lub 5x.

OnePlus ma wyposażyć 10 Pro w chipset najnowszej generacji, czyli Snapdragon 8 Gen1, który zadebiutuje już za kilka dni. Wspierać go będzie 8 lub 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Bateria o pojemności 5000 mAh ma obsługiwać szybkie ładowanie z mocą aż 125 W.

Tutaj warto też wspomnieć, że niektóre źródła wskazują, że OnePlus zdecyduje się na wykorzystanie najnowszego procesora MediaTek, czyli Dimensity 9000. Coś może w tym być, patrząc na doniesienia, że pierwszy smartfon wyposażony w ten układ pojawi się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

OnePlus 10

Niestety znacznie mniej wiemy o podstawowym modelu w tej serii. Spodziewamy się, że OnePlus 10 i 10 Pro wyposażone będą w aparaty marki Hasselbald, podobnie jak to było w tegorocznej serii. Obie firmy zobowiązały się do trzyletniego partnerstwa skupiającego się na oprogramowaniu kamery, dostrajaniu kolorów i kalibracji czujników. Prawdopodobnie zobaczymy dość typową, potrójną konfigurację składającą się z aparatu głównego, ultraszerokokątnego i jakiegoś pomocniczego czujnika, z racji, że teleobiektyw ma powędrować do wariantu Pro.

W modelu podstawowym, wedle doniesień, również miałby znaleźć się Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, a OnLeaks twierdzi, że będzie wspierać go 8 GB/12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 GB/256 GB pamięci UFS 3.1 – czyli tak samo jak w wariancie Pro. Oczywiście pamiętajcie, że są to informacje nieoficjalne, więc tutaj może się jeszcze sporo zmienić.

Co do baterii, na razie plotki sugerują ogniwo o pojemności 4500-5000 mAh, ale nieznana nam jest moc ładowania. W modelu podstawowym raczej nie uświadczymy 125W. Nie znamy też dokładnej specyfikacji wyświetlacza, ale leakster Yogesh Brar twierdzi, że seria OnePlus 10 dostanie panele Samsung E5 LTPO OLED.