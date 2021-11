Słońce w promieniach rentgenowskich wygląda obłędnie. NASA udostępniła zdjęcie ukazujące tamtejsze plamy

Jak nietrudno się domyślić, aktywność naszej gwiazdy ma kluczowy wpływ na kondycję Ziemi. Między innymi z tego względu NASA chętnie fotografuje Słońce, a jeden z nowych obrazów ukazuje tamtejsze plamy słoneczne.

Plamy te mają ciemną barwę i są chłodniejsze od pozostałych obszarów naszej gwiazdy. Ich uwiecznianiem zajmuje się teleskop NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array), który prowadzi obserwacje wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego. Efekt działań tego instrumentu jest widoczny poniżej.

Jak podkreśla przedstawiciel NASA, obrazy dostarczane przez teleskopy takie jak NuSTAR umożliwiają wyciągnięcie kluczowych wniosków dotyczących mechanizmów ogrzewania atmosfery Słońca. To właśnie dzięki nim naukowcy są w stanie lepiej poznać tzw. nano- i mikrorozbłyski.

Skąd w ogóle biorą się niższe temperatury w obrębie plam słonecznych? Są one chłodniejsze od pozostałej powierzchni Słońca, ponieważ pola magnetyczne, które je tworzą, zmniejszają ogrzewanie konwekcyjne. W efekcie tego zjawiska obszary nad nimi, które mogą obejmować nawet koronę słoneczną, mogą być setki razy gorętsze.

Słońce jest pokryte plamami, które cechują się stosunkowo niskimi temperaturami

I choć teleskop NuSTAR znajduje się na orbicie okołoziemskiej, to dokładniejsze pomiary obejmujące warunki panujące w obrębie naszej gwiazdy powinny pojawić się za sprawą misji takich jak Solar Orbiter. Przedsięwzięcie jest zarządzane przez Europejską Agencję Kosmiczną, a wystrzelony statek niedługo zbliży się w okolice naszej orbity, by ustawić się na odpowiedniej trasie względem Słońca. W pewnym momencie Solar Orbiter znajdzie się „zaledwie” 30 milionów kilometrów od naszej gwiazdy.

Zanim się to stanie, pozostaje nam podziwiać efekty obserwacji prowadzonych ze znacznie większych odległości. A tak się składa, że teleskop NuSTAR należący do NASA świetnie radzi sobie z tym zadaniem, co z resztą potwierdza udostępnione niedawno zdjęcie. Warto podkreślić, iż zielone i niebieskie emisje widoczne nad plamami słonecznymi, wykryte w różnych pasmach wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego, zostały oznaczone tak, aby uwypuklić obecność tych plam.