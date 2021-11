Facebook wyłączy swój system rozpoznawania twarzy. Nie przestanie go jednak rozwijać

Meta (bo tak teraz nazywa się Facebook) to kolejny technologiczny gigant, który wycofuje się z korzystania z technologii rozpoznawania twarzy. Taką samą decyzję podjęły również Microsoft i Amazon.

W oficjalnym komunikacie, firma Meta zadeklarowała, że w ciągu kilku najbliższych tygodni, funkcje związane z technologią rozpoznawania twarzy przestaną być dostępne dla użytkowników Facebooka. Oznacza to, że osoby, które korzystały z tej funkcji nie będą otrzymywać już automatycznych powiadomień, gdy ich twarz zostanie wykryta przez system na publikowanych na Facebooku zdjęciach i filmach.

— To będzie to jedna z najważniejszych zmian, jeśli chodzi o technologię rozpoznawania twarzy. Ponad jedna trzecia aktywnych użytkowników Facebooka korzystała do tej pory z funkcji rozpoznawania twarzy. Rezygnacja z tego systemu oznaczać będzie usunięcie bazy z ponad miliardem indywidualnych szablonów twarzy naszych użytkowników – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Metę.