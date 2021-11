Szczoteczka Oclean X Pro na tle konkurencji. Wielkie promocje Oclean z okazji 11 listopada

Akcja partnerska

11 listopada oznacza jedno – wielkie chińskie święto zakupowe! Z tej okazji marka Ocelan przygotowała bardzo dużo promocji na swoje urządzenia, wśród których znajdziemy szczoteczkę Ocelan X Pro. Warto przyjrzeć się jej bliżej, a czy można zrobić to lepiej niż podczas porównywania jej z konkurencją?

Ocelan X Pro kontra inne szczoteczki

Zacznijmy najpierw od kilku szczegółów na temat tej szczoteczki Oclean:

Charakteryzuje ją pionierska konstrukcja ekranu dotykowego LCD – szczoteczkę wyposażono w kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 0,96 cala, który zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę.

Oclean X Pro zapewnia dokładne czyszczenie zębów, dzięki bezszczotkowemu silnikowi Maglev nowej generacji. Szczoteczka wykonuje 42 000 ruchów szczotki na minutę.

Ta inteligentna szczoteczka do zębów ma wbudowany żyroskop, który jest w stanie wykryć ruch, kąt i nacisk, co pozwala na dokładniejsze wykrywanie stref czyszczenia.

Każdy z 3 trybów szczotkowania (czyszczenie/wybielanie/masaż) ma 32 poziomy, dzięki czemu możemy dostosować tryby do swoich potrzeb. Jest też tryb indywidualny.

Ocelan X Pro charakteryzuje się również długą żywotnością baterii, po dwóch godzinach ładowania można z niej korzystać przez 30 dni.

Szczoteczkę Ocelan X Pro porównamy teraz z kilkoma modelami konkurencji – Oral-B iO 7, iO 8, iO 9, Pro 1 i Pro 2 oraz z Philips Sonicare ProtectiveClean 4300.

Zacznijmy od żywotności baterii:

Jak już wspomnieliśmy, Oclean X Pro pod 2 godzinach ładowania zapewnia pracę przez 30 dni, podczas gdy pozostałe modele oferują zaledwie 14 lub 10 dni, jak to jest w przypadku Oral-B Pro 1. Dłuższa żywotność baterii jest szczególnie istotna podczas podróży, ze szczoteczką Oclean nie musimy martwić się o szybkie rozładowanie, a co za tym idzie nie musimy zabierać ze sobą ładowarki. Chyba, że jedziemy na dłużej niż miesiąc.

Wyświetlacz

Ogromnym plusem Oclean X Pro jest kolorowy wyświetlacz, na którym możemy sprawdzić wiele informacji. Pozostałe modele, prócz Oral-B Pro 1, Pro 2 oraz Philips Sonicare ProtectiveClean 4300, również je posiadają, choć w większości przypadków tylko Oclean ma kolorowy ekran.

Aplikacja i połączenie ze smartfonem

By móc wydobyć więcej możliwości ze szczoteczki, Oclean przygotowało dedykowaną aplikację, w której znajdziemy przydatne informacje dotyczące technik szczotkowania, a także funkcji, takich jak Coaching i 3D Clean Track. Tego nie oferują modele Oral-B Pro 1, Pro 2 oraz Philips Sonicare ProtectiveClean 4300. Jednak szczoteczki Oral-B iO 7, iO 8 oraz iO 9 spokojnie możemy sparować ze smartfonem i korzystać z dedykowanej aplikacji, pozwalającej np. na wykrywanie stref czyszczenia.

Czyszczenie

Teraz przejdźmy do tych istotniejszych funkcji. Najpierw pod lupę weźmiemy czyszczenie.

Oclean oferuje nam 4 tryby czyszczenia z 32 poziomami intensywności. X Pro wykorzystuje technologię soniczną.

Oral-B iO 7 wykorzystuje technologię magnesów, do dyspozycji użytkownika daje 5 trybów czyszczenia, jednak tylko z jednym poziomem intensywności.

Oral-B iO 8 – 6 trybów czyszczenia, jeden poziom intensywności, technologia magnesów.

Oral-B iO 9 – w tym modelu również zastosowano technologię magnesów. Szczoteczka oferuje 7 trybów czyszczenia z jednym poziomem intensywności.

Oral-B Pro 1 – technologia obrotowa, 3 tryby czyszczenia z jednym poziomem intensywności.

Oral-B Pro 2 – tutaj zastosowano technologię rotacyjną, 2 tryby czyszczenia i również tylko jeden poziom intensywności.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 – ta szczoteczka wykorzystuje technologię soniczną, ale do dyspozycji daje tylko jeden tryb czyszczenia z dwoma poziomami intensywności.

Kontrola nacisku

Jest to bardzo istotna funkcja, bo zbyt duży nacisk podczas mycia może uszkodzić zęby, a zwłaszcza dziąsła. Wpływa też na wynik mycia. Dlatego właśnie producenci szczoteczek wyposażyli swoje modele (Oprócz modelu Pro 1) w czujniki kontrolujące docisk. Szczoteczki Oral-B i Philips poinformują dodatkowo o zbyt dużym nacisku – zapali się odpowiednia dioda, niestety takiej opcji nie znajdziemy w Oclean X Pro.

Czas szczotkowania

Dla wszystkich szczoteczek optymalny czas czyszczenia wynosi 120 sekund, dostępny jest też na nich podział czasu na 30 sekund. O upływie tego czasu, szczoteczki poinformują nas wibracjami. W większości modeli czas pracy widoczny jest też na wyświetlaczu.

W portfolio Oclean znajdziemy też kilka innych urządzeń, warto rzucić na nie okiem:

Szczoteczka Oclean AIR 2 oferuje kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem i sterowaniem. Model ten z charakteryzuje się elegancką, prostą i kompaktową konstrukcją. Obudowa jest łatwa do czyszczenia i miła w dotyku, wykonano ją bez BPA, a dzięki certyfikacji FDA jest bezpieczna w stosowaniu. Zapewnia wydajne czyszczenie dzięki silnikowi bezszczotkowemu o zmiennej częstotliwości (częstotliwość 32 poziomów). Tutaj również znajdziemy dedykowaną aplikację dostarczającą cennych informacji o szczotkowaniu i pozwalającą na dostosowanie trybów mycia. Warto też wspomnieć o konstrukcji ładowarki, która składa się też z podstawki i wspornika do zawieszenia na ścianie.

Irygator do zębów Oclean W10 skutecznie dopełni codzienna higienę jamy ustnej. oferuje 5 trybów nitkowania, które można dostosować do stanu zębów i wrażliwości dziąseł. Wbudowany silnik bezszczotkowy Maglev z włosiem Dupont zapewnia częstotliwość 1400 impulsów na minutę i zakres intensywności 30-100 psi. Ten irygator zapewnia lepsze efekty czyszczenia niż te, które uzyskalibyśmy przy pomocy nici dentystycznej. Do tego dodajmy pojemnik na wodę 200 ml, który łatwo napełnić i wydajną baterię wystarczającą na 30 dni pracy.

Sterylizator na szczoteczki Oclean S1, bo w końcu o samą szczoteczkę też należy odpowiednio zadbać. Jest łatwy w użyciu, wyzwala silne promieniowanie UV, a proces dezynfekcji następuje automatycznie przez 2 minuty co 6 godzin. Jest łatwy w montażu, można go powiesić na ścianie. Warto też zwrócić uwagę na sam projekt, który inspirowany jest lampą szmaragdową z początku XX wieku.

