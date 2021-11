Czy znasz markę Teufel? Jeśli nie, to nowe promocje mogą w tym pomóc

Teufel to uznany niemiecki producent, od lat obecny na rynku. Choć mam wrażenie, że młodsi odbiorcy mogą nie do końca kojarzyć potencjału marki. A nie ma lepszej okazji do jej zaprezentowania jak promocje na nowy sprzęt.

O marce Teufel

Teufel został założony w 1979 roku w Berlinie. Przez lata dał się poznać jako producent sprzętu muzycznego z wyższej półki. I tak jak mówimy o niemieckiej solidności w przypadku samochodów, np. Mercedesa, tak możemy użyć tego określenia również w przypadku Teufela.

Firma zaczęła swoją działalność od produkcji głośników i jako pierwsza zaprezentowała głośnik kompletny – M 200 wraz z subwooferem M 6000. Teufel ma w dorobku również pierwszy w Europie zestaw głośników 5.1 – Theater 2. Z biegiem lat do oferty Teufela dołączały kolejne kategorie sprzętu i co ważne dla klienta – ich cena spadała, ale przy utrzymaniu wysokiej jakości produktów. Pomogło przy tym przyjęcie modelu sprzedaży bezpośrednio od producenta i mocne postawienie na e-commerce i własny sklep internetowy. Teufel przyjął pierwsze zamówienie e-mailem w 1985 r., a sklep online marki jest tak stary jak strona internetowa Chip.pl – wystartował on już w 1997 r.

Promocje w sklepie internetowym Teufel

Od 7 listopada w sklepie internetowym teufelaudio.pl trafimy na obniżkę cen wybranych produktów. Oferty trwają do wyczerpania zapasów. Co ważne, jeśli nie do końca jesteśmy pewni zakupu, urządzenia można zwrócić za darmo bez podania przyczyny w ciągu aż ośmiu tygodni. Powiedziałbym, że to uczciwa propozycja, ale byłoby to duże niedopowiedzenie.

A na co warto zwrócić uwagę w ofercie sklepu internetowego Teufel?

Teufel REAL BLUE NC – efektowne słuchawki z ANC

Słuchawki Teufel REAL BLUE NC przyciągają uwagę swoim wyglądem, ale również jakością wykonania. To zasługa m.in. wentylowanych nauszników. Jest to konstrukcja zamknięta, wyposażona w zaawansowaną, hybrydową redukcję hałasu. Mikrofony umieszczone wewnątrz i na zewnątrz nagrywają dźwięki otoczenia, a następnie odtwarzają je w przeciwnej fazie, co prowadzi do ich wzajemnego niwelowania się. Z kolei tłumieniu dźwięków takich jak np. odgłos kroków pomaga zamknięta konstrukcja słuchawek.

Na pojedynczym ładowaniu Teufel REAL BLUE NC grają do 30 godzin (bezprzewodowo i bez ANC) lub aż do 60 godzin przy połączeniu kablowym (z ANC). Nie musimy ich przy tym na długo podłączać do prądu dzięki obsłudze funkcji szybkiego ładowania.

Promocyjna cena słuchawek to 589 zł, zamiast 1 049 zł.

Teufel ROCKSTER CROSS – najlepsza muzyka zawsze z Tobą

Rynek przenośnych głośników Bluetooth to bardzo popularna część rynku audio w ostatnich latach i tutaj też znajdziemy produkty Teufel. Jednym z nich jest głośnik Teufel ROCKSTER CROSS. Wyróżnia go odporna obudowa. Dzięki zgodności z normą IPX5 nie musimy obawiać się użytkowania go np. na plaży.

Nie mniej ważną funkcją jest zgodność z kodekiem Qualcomm aptX, więc jest w stanie odtwarzać pliki wysokiej jakości. Teufel ROCKSTER CROSS ma czym je przekształcić w docierające do nas fale akustyczne. Jest wyposażony w dwa duże głośniki wysokotonowe, zintegrowany subwoofer oraz dwie membrany pasywne. Wspominałem już o wzmacniaczu Class-D?

Wbudowany akumulator pozwala na maksymalnie 16 godzin odtwarzania muzyki (przy średnim poziomie głośności), można go też użyć jako powerbanku np. dla smartfonu. A posiadając dwa głośniki Teufel ROCKSTER CROSS możemy sparować je dla uzyskania jeszcze lepszego dźwięku stereo.

W ramach listopadowej promocji głośnik został przeceniony z 1 629 zł na 1 259 zł.

Teufel ULTIMA 40 5.1 zamieni każdy salon w salę kinową

Teufel ULTIMA 40 5.1 to zestaw sześciu głośników gwarantujących kinowe doznania. Mamy tu dwie kolumny (2x 200 W), dwa głośniki regałowe (2x 50 W), głośnik centralny (150 W) i subwoofer (150 W). Przy takiej mocy możemy śmiało nagłośnić nie tylko duży salon, ale przy odpowiednim zapasie mocy amplitunera również pół bloku mieszkalnego. Plusem zestawu jest możliwość współpracy z dowolnym amplitunerem, ale dla pomieszczeń większych niż 20 m2 Teufel rekomenduje wzmacniacz o mocy co najmniej 120 W na każdy kanał.

Zestaw ULTIMA 40 5.1 wyróżniają rozwiązania znane ze sprzętu premium, które ciężko spotkać w tej cenie. Można do nich zaliczyć m.in. wtyczkę fazową i falowód w głośniku wysokotonowym, kewlarowe głośniki średniotonowe czy głośnik centralny z głośnikami średniotonowymi w układzie D’Appolito.

Tak wyposażone zestawy potrafią kosztować nierzadko ponad 10 000 zł. Teufel ULTIMA 40 5.1 został wyceniony na 4 499 zł, a w ramach listopadowej promocji kupimy go za 3 149 zł.

Oczywiście jest to tylko wycinek oferty Teufela. Jak i samej promocji. W ofercie znajdziecie radia, inteligentne głośniki, słuchawki douszne i nauszne, soundbary, słuchawki sportowe… Wszystkie przecenione produkty znajdziecie pod tym adresem.

Materiał powstał we w współpracy z marką Teufel.