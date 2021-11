Drony zbadają jeziora na Tytanie. Poznaliśmy informacje na temat misji POSEIDON

Tytan jest naprawdę niezwykłym obiektem, na powierzchni którego występuje cykl opadów. Te składają się z ciekłego metanu i przyczyniają się do istnienia tam rzek i jezior, które mogłyby zostać zbadane przez rój dronów.

Misja, zwana POSEIDON (Titan POlar Scout/orbitEr and In situ lake lander DrONe explorer), zakłada umieszczenie lądownika na powierzchni Tytana oraz wysłanie tam floty dronów bądź jednego, większego i zdolnego do działania nie tylko w powietrzu, ale również na wodzie. Celem działań tych pojazdów będą polarne regiony Tytana – to właśnie tam znajduje się największa liczba jezior i mórz.

Czytaj też: Północny biegun słynnego księżyca uwieczniony. To pierwsze takie zdjęcie Europy

Tytan jest największym z księżyców Saturna. Posiada on gęstą atmosferę oraz cykl pogodowy podobny do ziemskiego (choć nie oparty na wodzie). Tamtejsze zbiorniki, wypełnione ciekłym metanem, stwarzają możliwość występowania życia pozaziemskiego, które wyewoluowało w warunkach zupełnie odmiennych od panujących na naszej planecie. Jako że w obszarach podbiegunowych tych zbiorników jest najwięcej, to naukowcy zamierzają się skupić na tych właśnie regionach.

POSEIDON nie jest jedyną misją planowaną w kontekście eksploracji Tytana. Już wcześniej zapowiedziano wystrzelenie drona Dragonfly, który miałby się zająć poznawaniem tajemnic tego niezwykłego obiektu. Z jego użyciem NASA chce się przekonać, jakie warunki panują na księżycu Jowisza oraz czy istnieje tam życie. Wstępne przygotowania do tej misji odbyły się na… Marsie, gdzie od lutego znajduje się helikopter Ingenuity. Był on pierwszym tego typu ziemskim pojazdem, który wykonał kontrolowany lot na innej planecie.

Tytan jest drugim największym księżycem Układu Słonecznego

Naukowcy związani z misją POSEIDON twierdzą, że po rozmieszczeniu lądownika tamtejszy orbiter będzie kontynuował podróż wokół Tytana. W tym samym czasie lądownik wypuści flotę mini-dronów o miniaturowych rozmiarach i ogromnym potencjale. Ich zadaniem będzie zbieranie danych na temat Tytana oraz wykonywanie zdjęć tamtejszej powierzchni. Ze względu na słabszą grawitację i obecność gęstej atmosfery Tytan wydaje się idealnym miejscem do prowadzenia tego typu działań.

Czytaj też: NASA mówi jasno: musimy być gotowi na znalezienie życia pozaziemskiego

Tytan jest sporych rozmiarów księżycem, większym nawet od Merkurego. Wielkością ustępuje jedynie Ganimedesowi, czyli naturalnemu satelicie Jowisza. Jest jednak znacznie bardziej interesujący z perspektywy naukowej. Równie intrygującym obiektem wydaje się Europa, czyli kolejny z księżyców Jowisza. Pod jego lodową powierzchnią najprawdopodobniej znajduje się ocean ciekłej wody. Panujące tam warunki mogą przyczyniać się do występowania form życia znanych z naszej planety.