Volvo XC60 Recharge – dane techniczne, cena, zasięg

Hybrydowe Volvo XC60 jest wszechstronnie wyposażone i stanowi najchętniej wybierany model w swojej klasie.

Polskim bestsellerem segmentu SUV premium jest od lat Volvo XC60. Także w tym roku, po trzech pierwszych kwartałach znalazł się w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się modeli rejestrowanych przez firmy.

Jak w domu

Do zakupu zachęca elegancka stylistyka nadwozia i przemyślane wnętrze. Możliwość sterowania głosowego niektórymi funkcjami sprawiają, że obsługa samochodu jest intuicyjna.

Czytelna deska rozdzielcza z dużym ekranem multimediów ułatwia nie tylko korzystanie z nawigacji (zintegrowanej z mapami Google) lub telefonu, ale i obsługę radia oraz wybór ustawień funkcji samochodu. System Google Play pozwala na łatwy dostęp do biblioteki ulubionej muzyki i książek. Do wyboru są trzy systemy audio. W tym samochodzie każdy poczuje się jak w domu.

O temperaturę wnętrza dba elektronicznie sterowana klimatyzacja, która w wybranych strefach utrzymuje zadaną temperaturę. Powietrze dostające się do kabiny jest czyszczone przez dokładny filtr, wyłapujący 95 proc. cząsteczek stałych o średnicy do 2,5 mikrometra.

Tej klasy samochód zapewnia także przestronne wnętrze. Przy długości niemal 4,7 m i rozstawie osi sięgającym 287 cm oferuje sporo miejsca pasażerom obu rzędów siedzeń i do tego ma bagażnik o pojemności 468 litrów i regularnych kształtach. Można zamówić elektryczne otwieranie klapy bagażnika.

Wygodne fotele w kilku wariantach dostępne są nie tylko dla kierowcy oraz siedzącego obok pasażera. Zamiast tylnej kanapy można zamówić trzy indywidualne miejsca.

Komfort jazdy podnoszą reflektory LED, rozjaśniające mrok światłem o barwie zbliżonej do dziennego. Mogą one także doświetlać zakręty. Volvo przypomni nawet kiedy jest czas na kawę. Samochód wyposażone jest w system ostrzegający o dekoncentracji kierowcy. Algorytm na podstawie ruchów kierownicy oraz znanego z nawigacji przebiegu drogi ocenia, czy kierowca nie jest zmęczony i jeśli jego zachowanie świadczy o rozproszeniu lub zmęczeniu, system zaproponuje przerwę, a nawet podpowie najbliższe miejsce na odpoczynek.

Na dwa i cztery koła

Samochód tej klasy ma oczywiście komfortowe zawieszenie. Wygodę można zwiększyć zamawiając opcjonalne zawieszenie powietrzne. Tak wyposażony samochód płynie nad jezdnią, a elektronika nadzoruje drogę i zachowanie kierowcy 500 razy na sekundę, dobierając twardość amortyzatorów.

Volvo XC60 ma napęd na dwa lub cztery koła. W wersji hybrydowej ma napęd na obie osie i odmianę plug-in, czyli z elektrycznym doładowaniem. Tu nastąpiła niedawno zmiana. Modele, które trafią do klientów na początku przyszłego roku będą miały elektryczny silnik o mocy 142 KM (wcześniej 87 KM), który napędza koła tylne. Na przednie przekazywany jest (poprzez 8-stopniowy automat) moment z 2-litrowego, 4-cylindrowego silnika spalinowego. Do wyboru są odmiany o łącznej mocy systemowej 390 KM (T8) lub 340 KM (T6). Volvo oferuje do wyboru silniki benzynowe z układem mild hybrid o mocach 197, 250 i 300 KM. Każdy z nich wspomagany jest niewielkim silnikiem elektrycznym o mocy 14 KM. W katalogu są także dwa diesle, o tej samej pojemności co silniki benzynowe i o mocach 197 i 235 KM – też wspierane przez mały silnik elektryczny.

Wróćmy jednak do hybryd XC60 T8 i T6. Akumulator trakcyjny każdego z tych modeli może być doładowany ze zwykłego gniazdka. Po modernizacji ten model ma zasięg na prądzie do 60-70 km, zatem większość typowego dziennego przebiegu można wykonać korzystając wyłącznie z elektryczności.

Ten model może zapewnić spore oszczędności eksploatacyjne: dotychczas oferowana odmiana Recharge z 390-konnym silnikiem benzynowym zużywała 8,7 l/100 km, jak podają użytkownicy portalu autocentrum.pl.

Ponieważ umieszona w środkowym tunelu litowo-jonowa bateria ma pojemność 14,8 kWh (wcześniej 11,6 kWh), zamontowany w samochodzie prostownik ma moc tylko 3,7 kW, zatem nie ma sensu kupować znacząco mocniejszych ładowarek.

Choć proces uzupełniania energii w akumulatorze prądem przemiennym trwa dłużej niż przy wykorzystaniu prądu stałego, w zamian ma kilka zalet. Ładowarki o niewielkich mocach są tańsze od wysokoprądowych i łatwiej przyłączyć je do domowej instalacji, ponieważ nie jest potrzebna wysoka moc przyłączeniowa.

Czerpana z nich energia jest tańsza, a powolne ładowanie zwiększa trwałość akumulatora. Nie powinno być większych problemów z montażem takiej ładowarki w blokowym garażu podziemnym.

Mocny silnik elektryczny i większa pojemność baterii sprawiają, że Volvo XC60 Recharge potrafi hamować z dużym opóźnieniem przy zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia, gdy włączone jest ładowanie akumulatora. W rezultacie samochód można prowadzić tylko za pomocą jednego pedału.

Cały pakiet bezpieczeństwa

Volvo słusznie utożsamiane jest z najwyższym bezpieczeństwem. Zapewnia je nie tylko słynna szwedzka stal, z której zbudowana jest klatka bezpieczeństwa, ale i coraz bardziej zaawansowane rozwiązania elektroniczne, począwszy od Pilot Assist, czyli aktywnego tempomatu.

W ruchu miejskim kierowca jest wspomagany przez układ City Safety, który zarówno w dzień jak i w nocy wykrywa pieszych, rowerzystów i duże zwierzęta. System nieustannie nadzoruje otoczenie i w razie wykrycia kolizyjnego kursu z innym uczestnikiem ruchu drogowego automatycznie zahamuje pojazd.

Działa przy prędkościach od 50 do 100 km/h i ułatwia manewr powrotu na pas ruchu, przyhamowując koła po stronie wewnętrznej i zwiększając wspomaganie mechanizmu kierowniczego, aby przyspieszyć obrót kierownicą.

Volvo ma system utrzymujący pojazd w pasie ruchu. Delikatnie nakierowuje samochód na środek pasa ruchu i działa przy prędkościach od 65 do 200 km/h.

Inny układ zapobiega wjechaniu na pas dla przeciwnego kierunku ruchu. Jeśli samochód przecina linię dzielącą kierunki ruchu, a z naprzeciwka nadjeżdża samochód, system samoczynnie skieruje auto na właściwy pas ruchu.

Jeżeli na naszym pasie znajdzie się samochód jadący w przeciwnym kierunku, układ zacznie hamować auto, aby zmniejszyć skutki ewentualnego zderzenia.

Elektronika pomoże kierowcy w rozpoznaniu pojazdów znajdujących się w martwym polu. Ostrzeże światłem przy odpowiednim lusterku bocznym i łagodnie przeciwdziała wjeżdżaniu na zajęty pas.

Kamery i algorytmy poinformują prowadzącego o ruchu poprzecznym, co jest bardzo przydatne podczas cofania na ulicę. Kamery wykrywają samochody, a w dobrych warunkach pogodowych także rowerzystów i pieszych. System ostrzeże dźwiękowo o grożącej kolizji, w razie braku reakcji zahamuje samochód, aby zmniejszyć skutki zderzenia.

Modele wyposażone w wyświetlacz przezierny ostrzegą także o zbyt bliskiej odległości od pojazdu poprzedzającego.

Kamery Volvo automatycznie odczytują znaki drogowe i przypominają o ograniczeniach prędkości obowiązujących na właśnie pokonywanym odcinku. System ostrzeże również o wjechaniu pod prąd na ulicę jednokierunkową.

Oczywiście elektronika nie zwalnia kierowcy z obowiązku skoncentrowania uwagi na jeździe. Ale z tym nie powinno być problemu, bo prowadzenie Volvo to przyjemność. Więcej szczegółów na temat Volvo XC60 Recharge na stronie producenta.

Materiał powstał na zlecenie marki Volvo.