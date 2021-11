Premiera serii Oppo Reno7 już za kilka dni, dlatego przygotowaliśmy dla Was zbiór wszystkich informacji, jakie do tej pory pojawiły się na temat tych urządzeń.

[Aktualizacja 23.11]

Na dwa dni przed premierą, znany leakster evleaks dostarczył nam dokładną specyfikację Reno7 i Reno7 Pro. Jeśli do tej pory czegoś nie wiedzieliśmy, to teraz nie ma już żadnych wątpliwości.

Zacznijmy więc od nowych informacji na temat modelu podstawowego. Dzięki przeciekowi możemy zdementować poprzednią informację dotyczącą przekątnej ekranu, nie będzie to 6,5 a 6,43 cala, nie jest to zbyt wielka różnica, jednak warto o tym wspomnieć. Gęstość pikseli na ekranie wynosi 409 PPI, zaś jasność 600 nitów. Przeciek potwierdza częstotliwość odświeżania 90 Hz, dodając, że częstotliwość próbkowania wynosi 180 Hz. Ekran pokrywa 91,70% przedniego panelu.

Co ciekawe, zamiast Dimensity 1200 Max, o którym mowa była wcześniej, do Reno7 trafi Snapdragon 778G. Procesor od MediaTek pojawi się natomiast w wariancie Pro. Nie zobaczymy więc w nim Snapdragona 888, o którym mówiły poprzednie przecieki. urządzenie będzie dostępne w wariantach pamięci 8/128, 8/256 i 12/256 GB. Również w kwestii aparatów sprawa wygląda zupełnie inaczej, niż mówiły nam to przecieki. Aparat do selfie to nadal czujnik Sony, ale IMX709 o rozdzielczości 32 Mpix. Z tyłu natomiast dostaniemy konfigurację – 64 Mpix (OV OV64B) + 8 Mpix (OV OV08D) + 2 Mpix (GC GC02M1). Pojemność baterii i obsługiwane ładowanie pozostają w obu modelach bez zmian. Oba też działać będą pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 12.

W przypadku modelu Pro, ekran ma 6,55 cala, ale zamiast zapowiadanych wcześniej 120 Hz, mamy dostać 90 Hz i częstotliwość próbkowania 240 Hz. Ponadto przeciek ujawnia nam gęstość pikseli na poziomie 402 PP, jasność 920 nitów i pokrycie przedniego panelu w 92,8%. Jak już wyżej wspomnieliśmy, spodziewanego Snapdragona ma zastąpić procesor Dimensity 120 Max, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Wygląda na to, że nie pojawi się wariant z 512 GB pamięci.

Leakster zdradza też konfiguracje aparatów, znacznie różniącą się od tego, co możecie sprawdzić poniżej. Według niego, dostaniemy kamerkę do selfie 32 Mpix (Sony IMX709), a z tyłu – 50 Mpix (Sony IMX766), 8 Mpix (Sony IMX355) i 2 Mpix (OV OV02B10).

Oczywiście należy pamiętać, że jest to przeciek, więc informacje mogą nie być w stu procentach prawdziwe. O tym, jaką specyfikacją pochwali się seria Oppo Reno7, dowiemy się za dwa dni.

Data premiery serii Oppo Reno7

W tej kwestii nie ma już co spekulować, bo chińską premierę zapowiedział sam producent. Wydarzenie zostało zaplanowane na 25 listopada. Wtedy światło dzienne ujrzy model podstawowy oraz Pro, a także SE, który ma zastąpić wariant Pro+. Warto tutaj wspomnieć, że istnieje możliwość, iż Reno7 SE zadebiutuje później, bo niektóre źródła wskazują na 17 grudnia.

Data Polskiej premiery jest nieznana.

Specyfikacja serii Reno7

Oppo Reno7 SE

Zacznijmy od modelu SE, który wedle informacji ma zastąpić w tej rodzinie wariant Pro+. Smartfon ma być wyposażony w 6,43 -calowy wyświetlacz AMOLED wzmocniony szkłem Gorilla Glass 5. Odświeżanie ekranu ma być na poziomie 90 Hz. Oppo umieści pod ekranem czytnik linii papilarnych, zaś w okrągłym wcięciu znajdzie się aparat do selfie 16 Mpix z sensorem Sony IMX471. Z tyłu dostaniemy potrójną konfigurację z jednostką główną Sony IMX581 48 Mpix (optyczna stabilizacja obrazu, 4K i 20-krotny zoom optyczny) i dwoma obiektywami do makro i mono po 2 Mpix każdy.

Oppo Reno7 SE napędzi chipset MediaTek 900 z chipem graficznym Mali-G68 MC4. Do dyspozycji użytkownika będzie 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma mieć pojemność 43900 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 33W.

Oppo Reno7

Podstawowy model w tej rodzinie będzie wyposażony w 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jego sercem ma być procesor MediaTek Dimensity 1200 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. W tym smartfonie bateria będzie nieco większa – 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowanie 65W.

I tutaj Oppo stawia na potrójny system aparatów umieszczonych na prostokątnej wyspie. Składa się na niego czujnik główny 50 Mpix (Sony IMX766), ultraszerokokątny Sony IMX481 16 Mpix i obiektyw portretowy 2 Mpix. Z przodu umieszczono kamerkę do selfie Sony IMX615 o rozdzielczości 32 Mpix.

Oppo Reno7 Pro

Model pro przynosi nam również wyświetlacz OLED o przekątnej 6,5 cala o rozdzielczość ekranu Full HD+, ale za to z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Przecieki wskazują, że Oppo wyposaży Reno7 Pro w procesor Snapdragon 888, wspierany przez wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1, czyli prawie tak jak w modelu podstawowym, choć z większym wariantem pamięci wbudowanej. Bateria jednak będzie taka sama – 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65W. Telefon będzie dostarczany z preinstalowanym systemem Android 11 i kilkoma innymi aplikacjami firmy OPPO. Technologia szybkiego ładowania dostępna w urządzeniu pozwoli na pełne naładowanie w zaledwie 32 minuty. Będzie oferować opcje łączności, takie jak dual SIM, 5G, GPS i port USB-C.

A jak prezentują się możliwości fotograficzne? Tutaj plotki wskazują również na trzy aparaty z tyłu – główny 50 Mpix (Samsung GN5), ultraszerokokątny OmniVision OV64B o rozdzielczości 64 Mpix i 13-megapikselowy teleobiektyw Samsung S5K3M5.

Oppo Reno7 Pro będzie też bardzo wytrzymały… Tak bardzo, że nie straszne mu będzie rozbijanie orzechów włoskich.

Ceny smartfonów z serii Reno7

Dzięki temu, że modele pojawiły się już na stronie sklepu JD.com, poznaliśmy ich ceny oraz warianty kolorystyczne:

Wszystkie trzy modele będą dostępne w kolorach Star Rain Wish (niebieski), Dawn Gold i Starry Night Black.

Ceny za model podstawowy mają zaczynać się w Chinach od 3500 juanów (ok. 2300 zł), zaś w przypadku Pro od 4300 juanów (ok. 2800 zł). Za SE przyjdzie zapłacić od 2700 juanów (ok. 1800 zł).