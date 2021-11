Szybkie ładowanie, AMOLED 120 Hz i mocny procesor, czyli Xiaomi 11T w świetnej promocji!

Seria Xiaomi 11T zadebiutował w połowie września, a już doczekaliśmy się konkretnej promocji na ten smartfon i to w ramach oficjalnej polskiej dystrybucji. Jeśli rozglądacie się za nowym telefonem, to warto zerknąć, co do zaoferowania ma ten średniak od Xiaomi.

Ten smartfon ma naprawdę wiele do zaoferowania

Szybkie ładowanie i częstotliwość odświeżania obrazu to nie wszystko, co do zaoferowania ma Xiaomi 11T. Wyświetlacz AMOLED oferuje nam przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli oraz wspomnianą już częstotliwość odświeżania 120 Hz. Do tego nie zapominajmy o obsłudze HDR10+ i jasności na poziomie 1000 nitów.

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 1200 Ultra, z obsługą łączności 5G i wariantami pamięci 8/128 GB i 8/256 GB. bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. Xiaomi zadbało też o zdolności fotograficzne umieszczając w 11T aparat główny 108 Mpix, ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix z kątem widzenia 120 stopni oraz obiektyw tele-makro 5 Mpix. na pokładzie nie zabrakło NFC czy głośników podczerwieni.

Jest to więc całkiem mocny średniak, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę, zwłaszcza że teraz kosztuje mniej.

Xiaomi 11T kilkaset złotych taniej

W sklepie Mi-home oraz u oficjalnych partnerów Xiaomi w Polsce można kupić ten model o kilkaset złotych taniej. Niezależnie od wariantu pamięci, zniżka wynosi 300 zł. Taniej chyba nigdzie nie znajdziecie. Za wariant 8/128 GB zapłacimy więc 2199 zł, zaś za 8/256 GB – 2399zł. Jeśli właśnie szukacie dla siebie nowego smartfona, to może skusicie się na Xiaomi 11T?