Xiaomi Loop LiquidCool to nowa, wydajniejsza technologia chłodzenia smartfonów

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj nową technologię rozpraszania ciepła – Loop LiquidCool. Dzięki temu coraz wydajniejsze smartfony, które przynosić nam będzie przyszłość, będą mogły unikać problemu ze zbyt wysokimi temperaturami.

Xiaomi Loop LiquidCool – technologia inspirowana przemysłem lotniczym

Stale obserwujemy wzrosty wydajności smartfonów. Firmy prześcigają się w produkowaniu wydajniejszych mobilnych SoC, które zapewnią użytkownikom bezproblemową pracę nawet pod obciążeniem. Jednak taki rozwój wiąże się z pewną bolączką, którą producenci smartfonów będą musieli rozwiązać – przegrzewanie się urządzeń. Zapewnienie płynnej wydajności jest więc coraz bardziej uzależnione od systemów rozpraszania ciepła. Wielu producentów stosuje już takowe w swoich flagowcach, ale Xiaomi postanowiło zrewolucjonizować i tę kwestię, czerpiąc inspirację z przemysłu lotniczego.

Przedstawiona dziś technologia Loop LiquidCool wykorzystuje efekt kapilarny, przyciągając płyn chłodzący do źródła ciepła. Ciecz następnie jest odparowywana i skutecznie odprowadza ciepło w kierunku obszarów chłodniejszych. Płyn chłodzący jest później skraplany i wychwytywany przez jednokierunkowy kanał wracając tym samym do obiegu. Przedstawia to schemat poniżej.

Xiaomi wykorzystało pierścieniowy system rurek cieplnych, na który składa się parownik, skraplacz, komora napełniania oraz rurki z cieczą i gazem. Pod dużym obciążeniem parownik umieszczony przy źródłach ciepła odparowuje znajdujący się w nim płyn chłodniczy. Gaz i powietrze przepływają następnie do skraplacza, w którym to gaz znów zamienia się w ciecz, którą pochłaniają włókna w komorze napełnienia. Właśnie dzięki temu tworzy się zamknięty, samowystarczalny system.

W Xiaomi Loop LiquidCool – technologia inspirowana przemysłem lotniczym dodano również zawór Tesli, który zapewnia prawidłowe krążenie. Ciecz jest w stanie przepływać łatwiej w jednym kierunku przy jednoczesnym blokowaniu przepływu w przeciwną stronę.

Firma pokazała cały proces na testowym smartfonie Xiaomi MIX 4, w którym komora parowa została zastąpiona technologią Loop LiquidCool. W ramach pokazu odpalono grę Genshin Impact w 60 fps i po 30 minutach zarejestrowano temperaturę 47,7ºC, jest to wynik o 8,6ºC mniejszy, niż notowano w niezmodyfikowanym MIX 4.

Xiaomi zapewnia, że konstrukcja ta jest bardzo elastyczna i można dostosowywać ją do innych komponentów. Pierwsze smartfony producenta wyposażone w technologię Loop LiquidCool mają zawitać na rynek w połowie przyszłego roku.