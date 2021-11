Xiaomi powiększy serię MIX szybciej niż się spodziewaliśmy. Zbliża się Xiaomi MIX 5?

Po latach oczekiwania, w sierpniu tego roku Xiaomi powróciło z nowym przedstawicielem serii MIX. Wygląda jednak na to, że firma nie ma zamiaru znów robić dłuższej przerwy i już szykuje nie jednego, a dwóch następców. Co wiemy o Xiaomi MIX 5?

Xiaomi MIX 5 i MIX 5 Pro są już w końcowej fazie rozwoju

Seria MIX, dawniej Mi MIX, zawsze była dla Xiaomi wyjątkowa. To właśnie w tych smartfonach wprowadzano innowacyjne technologie, takie jak aparat pod ekranem (nie mylić z USC – under-screen camera) w Mi MIX 2 i 2S, brak ramek w pierwszym MIX-ie, wysuwany aparat w trójce czy składany ekran w Foldzie. Debiutujący w sierpniu MIX 4 wyposażony został w technologię USC i ekspresowe ładowanie. Spodziewaliśmy się, że minie przynajmniej rok, zanim Xiaomi zdecyduje się na wydanie jego następcy. Tymczasem przecieki mówią coś innego.

Od razu warto zaznaczyć, że producent ma ponoć szykować, oprócz MIX 5, także model Pro. Występują one pod nazwami kodowymi Thor (2202121C) i Loki (2202121AC). Wcześniej spekulowano, że wejdą one w skład serii Xiaomi 12, jako 12 Ultra i 12 Ultra Enhanced, jednak teraz @xiaomiui twierdzi inaczej. Jeśli przypomnimy sobie nazwę kodową MIX 4 – Odin – ma to wiele sensu, prawda? Oba urządzenia są już podobno w końcowej fazie rozwoju.

Xiaomi MIX 4

Jak na razie dowiedzieliśmy się, że oba modele mają być napędzane przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, czyli Snapdragona 898. Obecność najnowocześniejszego SoC wcale nie dziwi. Ma pokładzie mają też znaleźć się co najmniej cztery kamery. Mówi się o konfiguracji 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix w modelu podstawowym. Do tego ma dojść kamera USC z przodu, również o rozdzielczości 48 Mpix. W Pro powinien dojść jeszcze peryskopowy teleobiektyw.

Te pierwsze plotki mówią nam też o ładowaniu minimum 100W, choć niewykluczone, że właśnie w Xiaomi MIX 5 na rynek wejdzie technologia HyperCharge umożliwiająca ładowanie z mocą 200W. Pasowałoby to do tej serii.

Leakster wskazuje, że premiera obu urządzeń ma nastąpić w pierwszej połowie 2022 roku, prawdopodobnie w marcu. Jeśli to prawda, w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się kolejnych interesujących doniesień.