Smartfonowe (i nie tylko) promocje od Xiaomi z okazji Black Friday 2021

Z okazji Black Friday 2021 także Xiaomi Polska przygotowało dla nas moc promocji na smartfony. Na nowym telefonie można teraz zaoszczędzić kilkaset złotych, więc to świetny moment na kupno świątecznych prezentów.

Black Friday 2021 – promocje Xiaomi

Święta już niedługo, a trwające teraz wyprzedażowe święto jest idealną okazją do zaopatrzenia się w przynajmniej część prezentów. A skoro można jednocześnie zaoszczędzić, to aż żal nie skorzystać. Przyjrzyjmy się więc ofertom przygotowanym przez Xiaomi. Smartfonów w obniżonych cenach jest całkiem sporo, a do tego warto też zerknąć na inne urządzenia producenta. Promocje trwają od 26 listopada aż do 5 grudnia.

Smartfony do 1200 zł

Do tej kwoty Xiaomi przygotowało aż 7 propozycji:

Redmi Note 9 64 GB – w cenie 699 zł (obniżka z 899zł)

– w cenie 699 zł (obniżka z 899zł) Redmi Note 9 Pro 64 GB – przeceniony z 1299 zł na 899 zł.

– przeceniony z 1299 zł na 899 zł. POCO X3 Pro 128 GB – za 999 zł zamiast 1199 zł. Za wariant z 256 GB trzeba zapłacić 1199 zł.

– za 999 zł zamiast 1199 zł. Za wariant z trzeba zapłacić 1199 zł. Redmi Note 9T 64 GB – 1099 zł zamiast 1199 zł. Za 1199 zł dostępny jest też wariant 128 GB .

– 1099 zł zamiast 1199 zł. Za 1199 zł dostępny jest też wariant . Redmi Note 10 5G 128 GB – 1099 zł (obniżka z 1199zł),

Smartfony do 1500 zł

Xiaomi Mi 11 Lite 6 + 128 GB (5G) – 1399 zł zamiast 1899zł. Wariant 8/128 GB kosztuje 1499 zł.

– 1399 zł zamiast 1899zł. Wariant 8/128 GB kosztuje 1499 zł. Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 + 128 GB – 1399 zł z 1899 zł. Dopłacając 200 zł możemy kupić opcję z 8/128 GB .

– 1399 zł z 1899 zł. Dopłacając 200 zł możemy kupić opcję z . Xiaomi Mi 10T 6 + 128 GB – Xiaomi obniżyło cenę z 1999 zł na 1499 zł.

Smartfony do 2200 zł

Xiaomi 11T 8 + 128 GB – promocyjna cena wynosi 1999 zł (zamiast 2499 zł).

– promocyjna cena wynosi 1999 zł (zamiast 2499 zł). Xiaomi 11T 8 + 256 GB – 2199 zł zamiast 2699 zł.

Jednak promocje Xiaomi nie obejmują tylko smartfonów

Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop Essential – 549 zł (normalna cena: 799 zł )

(normalna cena: 799 zł ) Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 89 zł (normalna cena: 149 zł )

(normalna cena: 149 zł ) Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter 1S – 1359 zł (normalna cena: 1899 zł )

(normalna cena: 1899 zł ) Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter Essential – 1099 zł (normalna cena: 1449 zł )

(normalna cena: 1449 zł ) Opaska Mi Smart Band 5 – 89 zł (normalna cena: 139 zł )

(normalna cena: 139 zł ) Opaska Mi Smart Band 6 – 169 zł (normalna cena: 219 zł )

(normalna cena: 219 zł ) Opaska Mi Smart Band 6 NFC – 199 zł (normalna cena: 249 zł )

(normalna cena: 249 zł ) Smartwatch Mi Watch Lite (czarny) – 199 zł (normalna cena: 249 zł )

(normalna cena: 249 zł ) Oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H – 799 zł (normalna cena: 1299 zł )

Możecie też skorzystać z oferty na zestawy, ale tylko w stacjonarnych sklepach Xiaomi. Od 26 do 29 listopada w okazyjnej cenie można kupić: