Bezemisyjny i w pełni elektryczny kontenerowiec Yara Birkeland zakończył właśnie swój pierwszy testowy rejs

Yara Birkeland to pierwszy na świecie, całkowicie elektryczny i bezemisyjny kontenerowiec. Jego producent, norweska firma Yara pochwaliła się właśnie, że ich nowy statek zakończył właśnie swój pierwszy dziewiczy rejs.

Rejs ten co prawda nie był zbyt długi. Yara Birkeland wyruszył z Porsgrunn i przypłynął do portu Brevik, pokonując tym samym mniej więcej 14 kilometrów. Niby niedużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Yara wysyła z Porsgrunn do portu Brevik ok. 40 tysięcy ciężarówek rocznie, których łączna emisja wynosi ok. 1000 ton CO2, zastąpienie ich jednym elektrycznym kontenerowcem nagle nabiera sensu.

Prace nad bezemisyjnym statkiem transportowym o długości 80 metrów rozpoczęły się w 2017 r. Firmie Yara udało się wtedy pozyskać 15 mln dolarów dotacji od państwowej spółki Enova, należącej do norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii, której zadaniem jest wspieranie inicjatyw mających na celu obniżenie emisyjności norweskiej gospodarki.

Yara Birkeland – 13 węzłów i 60 kontenerów na pokładzie

Birkeland łączy na swoim pokładzie 7 MWh akumulator z dwoma silnikami o mocy 900 kW i sterami strumieniowymi o mocy 700 kW. Dzięki temu połączeniu rozpędza się do maksymalnie 13 węzłów, czyli około 24 km/h, mogąc płynąć z 60 kontenerami morskimi

Oprócz tego, Yara nawiązała współpracę z firmą Kongsberg, która dostarczyła wszystkie systemy niezbędne do autonomicznych rejsów Birkelanda. Kontenerowiec już teraz jest w stanie samodzielnie podążać wyznaczonym kursem oraz omijać inne jednostki pływające napotykane po drodze. Zaprojektowane przez Kongsberga czujniki są podobno w stanie wykryć nawet zbliżający się do kontenerowca kajak, dzięki czemu autonomiczny system będzie w stanie ominąć go zawczasu.

Yara chwali się również, że autonomiczność kontenerowca będzie rozwijana i w przyszłości statek będzie mógł ładować i rozładowywać swój ładunek, ładować akumulatory i nawigować bez żadnego udziału człowieka. Na razie jednak kontenerowiec będzie obsługiwany przez ludzką załogę i od przyszłego roku wykonywać będzie dwa rejsy tygodniowo. Po dwuletnich testach, jeśli system autonomii okaże się bezawaryjny, mostek kapitański zostanie usunięty ze statku, którym zacznie w pełni sterować komputer.

Yara to producent nawozów rolniczych i jeden z największych emitentów dwutlenku węgla w Norwegii. Oprócz redukcji emisji związanych z transportem swoich produktów, firma pracuje również nad technologią produkcji ekologicznego amoniaku, który jako bardziej ekologiczny pod względem emisji, mógłby być wykorzystany zarówno jako składnik w produkcji nawozów, jak i być przetwarzany na bardziej przyjazne dla środowiska paliwo wykorzystywane w morskim transporcie. Jak widać więc ambicje Norwegów mają dość pokaźne rozmiary.