Żywy biotusz – naukowcy stworzyli nowy rodzaj materiału, który potrafi się sam regenerować

Zespół naukowców z Uniwersytetu Harwarda oraz Brigham and Women’s Hospital opracował nowy rodzaj biotuszu, z którego, wykorzystując technologię druku 3D, można tworzyć żywe, na przykład samoregenerujące się struktury. Badania zostały opublikwane w Nature Communications.

Mikrobiolodzy od kilku lat szukają optymalnego przepisu na tworzenie żywych materiałów, które w teorii – zależnie od żywych części składowych – mogłyby mieć różne zastosowania. Od trójwymiarowego druku narządów, aż po tworzenie samoregenerujących się, czy też nawet samobudujących się struktur. Zespół z Harwarda i Brigham kierując się tymi bazowymi założeniami postanowił nieco zmienić podejście do tworzenia samego tuszu.

Na czym polegała ta zmiana? Badaczom udało się zmodyfikować genetycznie bakterie E. Coli, które posłużyły za podstawowy składnik nowego rodzaju biotuszu. Po dodaniu kilku innych, zmodyfikowanych drobnoustrojów oraz składników nieożywionych, całość udało się połączyć w żywe nanowłókna i przekształcić je w biotusz nadający się do użycia w standardowej drukarce 3D.

Możliwości tej mieszanki nie zostały jeszcze do końca zbadane. Choć we wstępnych eksperymentach, zespołowi udało się na przykład stworzyć materiał, który wydzielał azurynę — lek przeciwnowotworowy — gdy był stymulowany przez określone chemikalia. Innym był materiał, który sekwestrował (tj. wiązał) Bisfenol A (toksynę, która przedostała się do środowiska) bez pomocy innych chemikaliów lub urządzeń.

Te pierwsze próby wydają się być na tyle obiecujące, że autorzy badania twierdzą, że ich pomysł na tworzenie nowego rodzaju biotuszu daje ogromne możliwości. W teorii, odpowiednio zmodyfikowane mikroby można by nawet zmusić do wytwarzania własnych kopii (taki biotusz możnaby więc hodować). Ciekawą koncepcją jest również pomysł na drukowanie odnawialnych materiałów budowlanych, które mogłyby się samodzielnie regenerować.

Pomysł ten rozbudza wyobraźnię. Mając do dyspozycji materiał z takimi właściwościami, moglibyśmy stworzyć zupełnie nowe plany budowy naszych przyczółków na Księżycu, czy też Marsie. Zanim to jednak nastąpi, nowy rodzaj biotuszu będzie musiał przejść przez jeszcze kilka faz badań. Ciekawym wątkiem byłaby jego skłonność do mutacji, która na razie nie została zbadana.