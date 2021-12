API DirectX 12 doczekało się natywnego wsparcia kodeków H264 i H265

Microsoft ogłosił właśnie ważną aktualizację najnowszego API DirectX, czyli DirectX 12. Ten interfejs odpowiadający za komunikację na poziomie sprzęt-oprogramowanie od teraz nie będzie zmuszał firm do zapewniania wsparcia kodeków H264 i H265 na własną rękę.

Microsoft wreszcie zapewnił API DirectX 12 wsparcie kodeków H264 i H265. Co tym samym zagwarantował deweloperom i twócom?

Wbrew pozorom, jest to ważniejsza nowość, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Wsparcie kodeków H264 i H265 poprzez API DirectX 12 zapewnia bowiem możliwość przyspieszenia konkretnych obliczeń (dekodowania i przetwarzania wideo, czy estymacji ruchu) z wykorzystaniem karty graficznej. Do tej pory wymagało to stosownych implementacji w oprogramowaniu zależnie od procesora graficznego (NVIDIA, AMD lub Intela), ale od dziś ta implementacja będzie „zagwarantowana z góry”.

Pod względem przepływu danych, API pobiera każdą ramkę wideo reprezentowaną przez tekstury ID3D12Resource i kompresuje je do bufora ID3D12Resource. Obecnie tylko DXGI_FORMAT_NV12 i DXGI_FORMAT_P010 są dostępne w zależności od wsparcia sterownika, więc zawartość wejściowa może wymagać konwersji kolorów i obniżenia próbkowania przez użytkownika API. Dostępne obecnie kodeki to H264 i HEVC, a specyficzne wsparcie dla każdego z nich i ich narzędzi kodujących musi być odpytywane przy użyciu ID3D12VideoDevice::CheckFeatureSupport, ponieważ istnieją wymagania dotyczące wsparcia sterownika. Odpowiedzialność za obsługę reszty nagłówków kodeków bitstream (tj. SEI/VUI/VPS/SPS/PPS) jest całkowicie przekazana użytkownikowi, który wygeneruje i spakuje je do końcowego bitstreamu wraz ze skompresowanym bitstreamem uzyskanym z operacji GPU dla każdej klatki – czytamy w ogłoszeniu Microsoftu.

Chociaż finalnie ta nowa funkcja DirectX 12 będzie kompatybilna ze sprzętem AMD, Intela oraz NVIDIA, to obecnie mogą na nią liczyć wyłącznie użytkownicy produktów tych dwóch ostatnich firm. Mowa odpowiednio o iGPU w procesorach Tiger, Ice i Alder Lake Intela (wersja sterownika v30.0.100.9955) oraz kartach graficznych od GeForce RTX 1000 wzwyż i Quadro RTX (v471.41). Microsoft nadal musi pracować nad jej implementacją na GPU AMD, co ma zostać zakończone w II kwartale 2022 roku. Wsparcie zachowają iGPU w Ryzenach 2000 oraz karty Radeon RX 5000 (lub nowsze).