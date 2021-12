Chińczycy zbudowali pierwszy torowy reaktor jądrowy. Wyprzedzili Amerykanów i Rosjan

Chińczycy zbudowali pierwszy na świecie reaktor jądrowy zasilany torem. Jak duży wpływ będzie to miało na amerykańskie firmy?

Stany Zjednoczone i Japonia rozpoczęły budowę swoich reaktorów jądrowych zasilanych torem już w ubiegłym wieku, ale Chińczycy ich uprzedzili. Czy to oznacza, że jesteśmy u progu nowej ery energetyki?

Przez długi czas to uran wykorzystywano jako paliwo jądrowe do produkcji energii. Nie jest to najbezpieczniejszy substrat na świecie, co potwierdzają wypadki w Czarnobylu i Fukushimie. Każdy wyciek z elektrowni nie tylko szkodzi ludziom, ale i środowisku naturalnemu. Dlatego właśnie naukowcy od dawna poszukują poszukują czystszych i bezpieczniejszych pierwiastków ziem rzadkich stosowanych jako paliwo reaktorów jądrowych. Oczywistym wyborem jest tor, a pierwszy zasilany tym pierwiastkiem reaktor powstał w Chinach.

Czym jest reaktor torowy?

Tor jest powszechnie uważany za bezpieczne paliwo jądrowe. Podczas jego spalania nie powstaje wysoce toksyczny pluton (jak w przypadku spalania uranu). Co więcej, stopiona sól wewnątrz reaktora torowego może być używana jako właściwe chłodziwo – w przeciwieństwie do reaktora uranowego, który wymaga dużych ilości wody, więc musi być zbudowany w konkretnym miejscu. Reaktory zasilane torem można budować nawet na pustyni.

Co więcej, mieszając tor ze stopionymi kryształami soli i podgrzewając je do temperatury ponad 500oC, powstają ogromne ilości energii. Szacuje się, że nowo powstały chiński reaktor może zapewnić energię elektryczną dla prawie tysiąca gospodarstw domowych. To dopiero początek, bo Chińczycy chcą wybudować elektrownię pozwalającą na zasilenie domów 100 tys. mieszkańców. To powinno się udać, bo na terenie Azji są spore pokłady toru.

Chociaż w Stanach Zjednoczonych jest ponad 100 elektrowni jądrowych, to w Chinach powstała pierwsza nowej generacji – zasilana torem. Amerykanie nie chcą być gorsi i poszukują alternatywnych źródeł energii, a paliwo torowe ma zastąpić uranowe.

Trzeba jednak pamiętać, że radioaktywna stopiona sól torowa łatwo koroduje rurociągi i inne metalowe części infrastruktury. Co więcej, sam tor nie zawiera materiałów rozszczepialnych, więc trzeba go zmieszać z innymi materiałami inicjującymi reakcje chemiczne. Jest jeszcze wiele do poprawy, ale pierwszy krok został wykonany. Tym razem zrobili go Chińczycy.