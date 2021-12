Jednego dnia Chiny zwodowały trzy okręty wojenne. To tyle, ile Polska zwoduje (najpewniej) przez dekadę

Podczas marcowego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej dowiedzieliśmy się, że flota polskiej marynarki wojennej do 2035 roku doczeka się okrętów podwodnych Orka (2034 rok), trzech fregat Miecznik (2032 rok), okrętów rozpoznawczych Delfin (2027 rok) i okrętu ratowniczego Ratownik (2024 roku). Można więc powiedzieć, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na przestrzeni następnej dekady doczekamy się tylko trzech stricte bojowych, nowych okrętów. Jasno wskazuje to kontrast na tle tego, że tylko jednego dnia Chiny zwodowały trzy nowe okręty.

Nie tak dawno komentowaliśmy dla Was raport Pentagonu „2021 China Military Power Report”, wedle którego Chiny posiadają największą marynarkę wojenną na świecie z około 355 okrętami na służbie. Wśród nich znajdują się dwa lotniskowce o konwencjonalnym napędzie, do których dołączy trzeci jeszcze tej dekady. Jasno wskazuje to na stoczniową potęgę Chin, które w 2015 rozpoczęły znaczącą modernizację swojego zaplecza morskiego. Zarówno jeśli idzie o okręty, jak i ogólną infrastrukturę.

Czytaj też: Katapulta EMALS i aerofiniszer AAG dla francuskiego lotniskowca nowej generacji? Znamy odpowiedź USA

Ogromne inwestycje przyciągnęły wielu zainteresowanych do prowadzenia stoczniowego biznesu i tak też Chiny posiadają już około 20 stoczni. Stąd ta nagła ekspansja floty Częścią tych inwestycji był ogromny wzrost działalności w zakresie budowy okrętów dla Marynarki Wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN), ale Chiny czerpią na tej działalności również sporo dochodu. Niedawne doniesienia potwierdzają to z nawiązką.

Trzy okręty wojenne Chin doczekały się wodowania. Jeden trafi do państwowej marynarki, a pozostałe dwa zostały sprzedane innym krajom

Ponoć 24 grudnia Chiny zwodowały aż trzy nowe okręty wojenne, będące jednymi z najbardziej zaawansowanych jednostek tego kraju. Mowa o dwóch fregatach typu 054 oraz okręcie typu 071E, będącym przykładem Landing Platform Dock (LPD), czyli okrętu z platformą startową dla helikopterów przeznaczonego przede wszystkim do przeprowadzania ataków desantowych.

Reklama

Fregata typu 054 dla Pakistanu

Czytaj też: Dron MQ-25 Stingray zmierza na lotniskowiec. W przyszłości ma tankować myśliwce

Jedna z fregat trafi do floty PLAN, druga do Pakistanu na mocy złożonego w 2017 i 2018 roku zamówienia, a okręt LPD do tajlandzkiej marynarki wojennej po dwóch latach od zamówienia. W niej będzie wykorzystywany do morskich misji transportowych i może też być używany do celów cywilnych z misjami ratunkowymi na czele.