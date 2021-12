Okoliczna egzoplaneta jest jedną z najmniejszych znanych nauce. Ma w sobie coś z Marsa i Merkurego

GJ 367b to egzoplaneta oddalona od Ziemi o zaledwie 31 lat świetlnych. Pomimo niewielkich rozmiarów, obiekt ten jest niemal równie gęsty jak czyste żelazo. A to nie koniec wyróżniających go cech.

GJ 367b krąży bowiem wokół swojej gwiazdy w tak niewielkiej odległości, że pokonanie orbity wokół niej zajmuje tej planecie pozasłonecznej zaledwie 8 godzin. Sprawia to, iż panujące na jej powierzchni temperatury są niezwykle wysokie. Mogą osiągać nawet 1500 stopni Celsjusza, a sama planeta otrzymuje od swojej gwiazdy około 500-krotnie więcej promieniowania niż ma to miejsce w przypadku Słońca i Ziemi.

I choć gabaryty GJ 367b powinny utrudniać jej wykrycie z wykorzystaniem metody tranzytu, to przypadek sprawił, że udało się ją namierzyć w danych zebranych przez teleskop TESS. Skąd te trudności? Większe obiekty przechodzące przed tarczami swoich gwiazd wywołują poważniejsze spadki jasności. Te mniejsze są więc trudniejsze do dostrzeżenia. W tym przypadku, w oparciu o zanotowane spadki, astronomowie oszacowali, iż GJ 367b ma średnicę wynoszącą około 9000 kilometrów.

Korzystając z metody pomiaru prędkości radialnej, naukowcy byli w stanie zobaczyć w jakim stopniu grawitacyjne przyciąganie egzoplanety wpływa na gwiazdę. Dzięki temu mogli obliczyć masę tej planety pozasłonecznej oraz jej gęstość. Wynosi ona 8,106 grama na centymetr sześcienny, podczas gdy w przypadku naszej planety wskaźnik ten wynosi 5,51 grama na centymetr sześcienny. Dla porównania, żelazo w temperaturze pokojowej ma gęstość wynoszącą 7,874 grama na centymetr sześcienny.

I choć GJ 367b z pewnością nie nadaje się do zamieszkania, to wokół jej gwiazdy mogą krążyć znacznie bardziej przyjazne dla życia planety. Tamtejszy gospodarz jest czerwonym karłem – tego typu gwiazdy zazwyczaj posiadają więcej niż jedną planetę. Warto podkreślić, iż egzoplaneta, której do pokonania orbity potrzeba zaledwie 8 godzin, jest zwrócona w kierunku swojej gwiazdy zawsze tą samą stroną. W efekcie jej dzienna strona rozgrzewa się nawet do 1500 stopni Celsjusza.

Jak sugeruje artykuł opublikowany na łamach Science, egzoplaneta GJ 367b jest jedną z najlżejszych planet odkrytych jak do tej pory. Jej promień wynosi 72 procent promienia Ziemi, podczas gdy masa – 55 procent masy naszej planety. Właśnie na podstawie tych parametrów badacze uznali, iż obiekt ten może mieć bogate w żelazo jądro. Zdaniem naukowców, stanowi ono około 86 procent wnętrza planety, co jest podobnym wynikiem jak w przypadku Merkurego. Rozmiary GJ 367b są natomiast stosunkowo podobne do marsjańskich.