Ten elektryczny traktor to prawdopodobnie najpiękniejsza maszyna rolnicza na świecie

Straddle Tractor to na razie wirtualny projekt, którego producentem jest firma New Holland. Za jego wygląd odpowiada z kolei jeden z najbardziej znanych w branży motoryzacyjnej dom projektowy Pininfarina, co doskonale pasuje do tego, że Straddle Tractor powstaje z myślą o pracy w winnicach.

— Nasz projekt koncepcyjny pozwala spojrzeć w przyszłość, do której mogą aspirować hodowcy winorośli o wysokiej wartości. – powiedział Carlo Lambro, prezes marki New Holland.

Winiarskie regiony premium, takie jak Szampania, Médoc i Burgundia, charakteryzują się winnicami, w których uprawia się winogrona w rzędach o szerokości mniejszej niż półtora metra, położonych bardzo często na stromych zboczach. Mając ten obraz w głowie zapewne nie zdziwi was fakt, że większość owoców z tego typu winnic zbierana jest ręcznie, a maszyny które tam pracują muszą być na tyle małe, żeby móc wjechać między te wąskie rzędy. No i proszę, Straddle Tractor nadaje się do tych zadań idealnie.

Ponadto, dzięki udziałowi domu projektowego Pininfarina, sprzęt ten prezentuje się na tyle dobrze, że przez chwilę zastanawiałem się, czy stać mnie na przeprowadzkę do Francji i założenie winnicy. Żarty na bok. Projekt frontu maszyny inspirowany jest kształtem kieliszka szampana, co nawiązuje oczywiście do branży winiarskiej, czyli głównej bazy klientów New Holland.

Zwróćcie też uwagę na doskonałą widoczność (przyda się do manewrowania między cennymi rzędami winorośli) i absolutnie fantastyczny sposób montażu kierownicy, która po otworzeniu drzwi odsuwa się, ułatwiając dodatkowo kierowcy zajęcie odpowiedniej pozycji. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym że to prawdopodobnie najlepszy projekt Pininfariny w przeciągu ostatniej dekady.

Rzecz jasna Straddle Tractor będzie w pełni elektrycznym pojazdem, co poniekąd wynika ze strategii New Holland, która planuje zostać liderem, jeśli chodzi o produkcję elektrycznych maszyn rolniczych. Brak emisji spalin powinien mieć też pozytywny wpływ na wino produkowane przy użyciu Straddle Tractor. O ile oczywiście maszyna trafi do masowej produkcji. Na razie zobaczyliśmy jedynie wirtualną wersję koncepcyjną.