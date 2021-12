Naukowcy użyli grafenu do stworzenia najcieńszej choinki świata

Przy licznych zastosowaniach grafenu to, o którym napiszemy, wydaje się szczególnie świąteczne. Powstała bowiem rekordowo cienka choinka.

Przed kilkoma laty, również w okolicach świąt, pojawiła się informacja o powstaniu mikroskopijnych rozmiarów domku z piernika. Wtedy za całą historią stali kanadyjscy naukowcy, natomiast teraz do akcji wkroczyli Duńczycy, którzy postanowili wykorzystać grafen do stworzenia najcieńszej choinki na świecie.

Jako że grafen tworzy arkusz o grubości jednego atomu i łączy się we wzór przypominający plaster miodu, to wiążą się z tym liczne przydatne właściwości. Jest on bowiem rekordowo cienkim i bardzo wytrzymałym materiałem, które cechuje się wysoką przewodnością prąd elektrycznego oraz ciepła.

Nic więc dziwnego, że grafen może mieć wiele różnych zastosowań. Używa się go między innymi do produkcji baterii, urządzeń elektronicznych oraz materiałów kompozytowych. Niestety, ze względu na trudności z masową produkcją, materiał ten nie zyskał jeszcze sławy, na jaką potencjalnie zasługuje. Zmienić to próbują przedstawiciele Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, którzy niedawno stworzyli wspomnianą choinkę.

Wykonana z grafenu choinka ma grubość jednej trzeciej nanometra

Mierzy ona 14 centymetrów długości i ma grubość jednej trzeciej nanometra. Warto w tym miejscu zauważyć, że nanometr stanowi jedną miliardową część metra. Choinkę wycięto z 10-metrowej rolki, którą utworzono poprzez osadzenie grafenu na rolce folii miedzianej wielokrotnego użytku. Po pewnym czasie grafen został usunięty i przeniesiony na rolkę folii polimerowej.

Aby upewnić się, że grafen nie stracił w tym procesie swoich właściwości, członkowie zespołu badawczego potraktowali go promieniowaniem terahercowym. Następnie wykonali skany, aby sprawdzić, ile promieniowania terahercowego zaabsorbował materiał. Zdolność grafenu do pochłaniania takiego promieniowania odpowiada bezpośrednio jego przewodności elektrycznej. W efekcie, o ile materiał okazuje się równomiernie napromieniowany, to istnieje pewność, że nadal posiada on odpowiednią przewodność.