W przyszłym roku Porsche pokaże nowe modele rowerów elektrycznych. Niemiecka firma przejęła właśnie większościowy pakiet udziałów w Greyp Bikes

Rynek rowerów elektrycznych podobno rozwija się w tak szybkim tempie, że przyciąga do siebie bardzo bogatych inwestorów. Porsche jest właśnie jednym z nich.

Chociaż, żeby sprawę przedstawić dokładniej, muszę wspomnieć o tym, że przejęciem Greyp Bikes zajmuje się firma Porsche Ventures, czyli oddział inwestycyjny Porsche, który już w 2018 r. kupił 10 proc. udziałów w chorwackiej spółce, założonej przez Mate’a Rimaca, znanego bardziej z firmy Rimac, która zajmuje się budową superszybkich samochodów.

Wracając do rowerów – Porsche Ventures skorzystało w listopadzie 2021 r. z prawa pierwokupu większości udziałów w Greyp Bikes, kiedy to chorwacką firmę chciał kupić inny, zewnętrzny inwestor. Przejęcie zostało właśnie oficjalnie sfinalizowane.

Modele elektrycznych rowerów Greyp doskonale wpisują się w portfolio Porsche

W sensie: rowery elektryczne Greyp są tak samo drogie i co najmniej tak samo skomplikowane, jak elektryczne rowery Porsche (które sprzedają się tak dobrze, że klienci potrafią czekać na odbiór swojego egzemplarza przez kilka miesięcy).

Modele firmy Greyp reklamowane są z kolei jako pierwsze w pełni połączone rowery elektryczne. Oznacza to tyle, że rowery chorwackiej firmy wyposażone są w czujniki telemetryczne, kamery, własny system nawigacji GPS i moduł 4G eSim. Do tego można dokupić sobie jeszcze systemy antykradzieżowe i aplikacje do grywalizacji między użytkownikami.

Tak bogaty wachlarz sensoryczny pozwala m.in na zapisywanie danych (przewyższenia, średnia prędkość, prędkość maksymalna) dotyczących każdego przejazdu, automatycznie zapisywać wszystkie wykonane przez kierowcę roweru akrobacje (wbudowane czujniki rejestrują każdy skok, który zapisywany jest na nagraniu z wbudowanych kamer), czy też automatycznie wezwać pomoc, kiedy podczas przejażdżki wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek.

— Tworzymy rowery, które oprócz jazdy z punktu A do punktu B, potrafią również tworzyć treści i podejmować niektóre decyzje za użytkownika – mówi jeden z przedstawicieli firmy Greyp.

Dla rowerowych purystów te wszystkie dodatkowe funkcje mogą jawić się jako bezsensowne fanaberie, jednak rosnące wyniki sprzedaży elektrycznych rowerów w Europie pokazują, że wielu klientom bardzo odpowiada wizja posiadania roweru, który jest kolejnym elektronicznym gadżetem.

W przypadku modeli Greyp gadżety te są dodatkowo dość luksusowe – ich ceny zaczynają się od ok. 8 tys. dolarów, czyli 32 tys. zł. Porsche zatem kupiło sobie gotową linię produkcyjną pojazdów, którym brakuje jedynie znaczka Porsche.