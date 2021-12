Huawei nova 9 – jeśli jeszcze Cię nie przekonał, to my to zrobimy!

Huawei nova 9 to swego rodzaju powrót chińskiej firmy na rynek smartfonów, po dłuższym czasie bez większych premier. Udany, ale też bardzo przemyślany. nova 9 to smartfon o flagowych aspiracjach, który nie straszy wysoką ceną. Jeśli ten model jeszcze Was do siebie nie przekonał, to zaraz postaramy się to naprawić.

Ładnych smartfonów na rynku nie brakuje, ale tak cienkich jest niewiele. Huawei nova 9 ma jedno i drugie

Nasz materiał podzielimy na dwie części. Z prostej przyczyny. Niektóre rzeczy łatwiej jest opisać i pokazać na zdjęciach. Inne łatwiej jest przedstawić na wideo. Dlatego też na poniższym nagraniu zobaczycie, jak Huawei nova 9 działa, jak wygląda interfejs smartfonu, opcje parowania z komputerem, ekran, możliwości nagrywania filmów oraz jak prezentuje się samo urządzenie. Zapraszamy!

Ok, o wyglądzie trochę też napiszemy. Bo Huawei nova 9 to jeden z ładniejszych smartfonów, jakie ostatnio trafiły na rynek. Połyskująca obudowa ma głównie niebieski tylny panel. Głównie, bo pod odpowiednim kątem przechodzi delikatnie w czerwień z żółtą poświatą. To robi wrażenie.

Na tylnym panelu warto też zwrócić uwagę na wyspę aparatu. Tak jak na materiałach prasowych miałem do niej mieszane uczucia, tak w rzeczywistości wygląda dobrze i efektownie. Główna w tym zasługa srebrnego pierścienia, na którym wygrawerowano część parametrów aparatu.

Bardzo dobrze wyglądają też zakrzywione boki ekranu. Krzywizny są nieco większe niż u większości konkurencji, choć nie aż tak duże jak np. w modelu Mate 40 Pro. Ale najmocniejszym punktem obudowy jest zdecydowanie jej grubość.

7,8 mm to nie jest rekordowa wartość, ale dzięki zakrzywieniu ekranu oraz tylnego panelu, boki obudowy są znacznie cieńsze. Na tyle, że nawet po założeniu silikonowego pokrowca Huawei nova 9 nadal jest bardzo cienkim smartfonem.

W tej cenie ciężko o lepszy aparat niż w Huawei nova 9

Spośród czterech aparatów Huawei nova 9 najmocniejszym punktem jest oczywiście aparat główny. O rozdzielczości 50 Mpix, przysłoną F/1.9 oraz zaskakująco dużą matrycą o rozmiarze 1/1.56″. Do tego mamy układ pikseli RYYB, czyli na jeden duży piksel przypadają dwa piksele żółte. Huawei lubi i potrafi stosować nietypowe rozwiązania w swoich aparatach. Takie połączenie ma gwarantować większą szczegółowość fotografii oraz wyższą jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. I tak faktycznie jest.

Wspierany algorytmami sztucznej inteligencji aparat główny potrafi zrobić bardzo ładne zdjęcia. Szczególnie kiedy aktualnie mamy do tego bardzo sprzyjającą aurę. Zobaczcie sami, co potrafi aparat główny Huawei nova 9.

Zdjęcia z aparatu ultra-szerokokątnego nie mają już aż takiego poziomu szczegółowości, ale nadal są miłe dla oka. To zasługą bardzo szerokiego kadru, który pozwala zmieścić na fotografii naprawdę dużo. A przy tym nie musimy znajdować się w dużej odległości od fotografowanego obiektu.

Dorzućmy do tego jeszcze kilka ujęć nocnych.

Tak szybko Huawei się jeszcze nie ładował (w tej cenie)

Ładowanie akumulatora z maksymalną mocą 66W było do tej pory zarezerwowane dla flagowych smartfonów Huawei. Mogliśmy je znaleźć m.in. w modelu Mate 40 Pro. Teraz znajdziemy je w Huawei nova 9.

Jak przekłada się to na praktykę? Akumulator o pojemności 4300 mAh ładuje się do pełna w ciągu niecałych 40 minut, a do 60% w ciągu ok 18 minut. Oczywiście nie od całkowitego zera, smartfon musi być włączony. Jeśli rozładujemy go całkowicie do wyłączenia, wówczas czas ładowania wydłuża się o kilka dodatkowych minut.

Akumulator szybko się ładuje, ale wypadałoby, żeby się przy tym szybko nie rozładowywał. Z tym Huawei nova 9 nie ma problemu. W codziennym użytkowaniu nawet podczas intensywnych dni nie zdarzyło mi się, żeby smartfon wymagał ładowania w połowie dnia. Pełny dzień bardzo intensywnej pracy jest standardem. Przy nieco oszczędniejszym korzystaniu, wiele osób zapewne będzie w stanie uzyskiwać wyniki rzędu co najmniej dwóch dni.

Długo jeszcze muszę powtarzać, że Huawei nova 9 to dobry smartfon?

Myślę, że skutecznie udało nam się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące Huawei nova 9. To jeden z najładniejszych i najcieńszych smartfonów na rynku, z bardzo dobrym ekranem i aparatem oraz wyróżniającym się interfejsem. EMUI od zawsze był inny od reszty nakładek systemowych obecnych na rynku, ale pozostawał przy tym czytelny, intuicyjny i efektownie wyglądający. To wszystko znajdziemy w Huawei nova 9. Na deser pozostaje szybkie ładowanie, najszybsze, jakie Huawei ma w swojej ofercie i tym razem nie jest ono zarezerwowana dla najdroższych flagowców.

Podsumowując, Huawei nova 9 to udany smartfon, z którego powinniście być bardzo zadowoleni.

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei.