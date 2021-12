Brytyjska policja dostała nowy hybrydowy skuter z dziurą w środku

Firma White Motorcycle Concepts, z siedzibą w Northampton w Wielkiej Brytanii pokazała swój kolejny motocykl z dziurą w środku. Tym razem nie jest to model wyścigowy, a trójkołowy skuter z napędem hybrydowym, który trafi na wyposażenie brytyjskiej policji.

Ta dziura w środku, to nic innego jak tunel aerodynamiczny, który tak samo jak w przypadku modelu WMC250 wykorzystuje efekt Venturiego, kierując przepływ powietrza w taki sposób, żeby uzyskać z tego dodatkowe korzyści. W przypadku skutera WMC300FR nie chodzi tu jednak o większą prędkość maksymalną. Trójkołowy policyjny skuter wykorzystuje mniejszy opór powietrza do zwiększenia swojego zasięgu.

Czytaj również: Elektryczny motocykl z dziurą w środku. Zupełnie nowy design już w testach

White Motorcycle Concepts wykorzystała tu bowiem napęd typu miękka hybryda, który składa się z 1-cylindrowego silnika o pojemności 292cm3 (27,6 KM) połączonego z silnikiem elektrycznym o mocy 6,7 KM, który przy niskich prędkościach napędza bezpośrednio wałek napędowy. Chyba, że popełniłem błąd w tłumaczeniu i silnik elektryczny napędza wałek wyrównoważający (balanser) w samym silniku, ale moim zdaniem byłoby to bez sensu, więc stawiam jednak na wałek napędowy, połączony bezpośrednio z tylnym kołem.

Prototyp WMC300FR został zbudowany na bazie Tricity 300 – trójkołowego skutera Yamahy. Projektanci z White Motorcycle Concepts dodali od siebie ten osobliwy tunel aerodynamiczny i elektryczny silnik zasilany przez parę małych akumulatorów o pojemności 12 Ah, które są całkowicie wymienne – można otworzyć kufer, wyjąć rozładowaną parę i zastąpić ją świeżo naładowanym zestawem, co na pewno przyda się przy intensywności używania tego typu pojazdu przez brytyjską policję.

Prototyp został stworzony przy współpracy z policją z hrabstwa Northampton. Nie wiadomo jednak, czy trafi on do masowej produkcji. Firma White Motorcycle Concepts na pewno cieszy się z kolejnego nabytego doświadczenia, jeśli chodzi o eksperymenty z aerodynamiką – współczynnik oporu powietrza w przypadku WMC300FR jest podobno o 60 proc. mniejszy w porównaniu z jego protoplastą, czyli Yamahą Tricity 300. Założę się więc, że nie jest to ostatni prototyp motocykla, czy też skutera z dziurą w środku, który zaprezentują nam Brytyjczycy. Następnym razem proponuję wziąć na tapet jakiś model Triumpha.