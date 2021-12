Internet stacjonarny w Play, czyli najtańsze stałe łącze bez żadnych zobowiązań i limitów

Firma Play kojarzy się zapewne wszystkim z tzw. usługami mobilnymi. Tymczasem operator oferuje swoim użytkownikom świetną ofertę na internet stacjonarny, którą możemy połączyć z innymi usługami sieci Play.

Czasy, w których będziemy mogli całkowicie zrezygnować ze stałego łącza u siebie w domu nie są wcale aż tak odległe, ale jeszcze nie nadeszły. Gwarancja szybkiego transferu danych bez limitów to komfort szczególnie teraz, kiedy tryb pracy zdalnej zyskuje coraz większą popularność.

Internet stacjonarny w Play – ceny zaczynają się od 30 zł za miesiąc

Mógłbym właściwie skończyć w tym momencie. No może dodałbym tylko, że jeśli macie już abonament głosowy w Play, dorzucenie stałego łącza działającego z prędkością 150 mb/s kosztować was będzie 35 zł za miesiąc. To mniej niż jedna dobra pizza.

Do tego zamawiając stacjonarne łącze nie musimy martwić się praktycznie o nic – wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie konsultant umówi dla nas wizytę montera w dogodnym dla nas terminie. Przed wykonaniem telefonu można sprawdzić ewentualnie, czy pod waszym adresem możliwe jest zamontowanie stałego łącza Play – sprawdzicie to klikając tutaj.

A co, jeśli ktoś nie jest klientem sieci Play? Żaden problem. Operator oferuje też promocje dla wszystkich w cenie od 35 zł miesięcznie. I to bez żadnego haczyka.

Umowę na usługę internetu stacjonarnego w Play możemy podpisać od razu na okres bezterminowy. Oznacza to, że klienci mogą zrezygnować z niej w każdej chwili. Lub też, w każdej chwili zdecydować się na szybsze łącze. Aktualnie dostępne pakiety prezentują się następująco:

150 mb/s

300 mb/s

600 mb/s

Ceny tych pakietów zależne są od rodzaju umowy, na który się zdecydujemy. Przykładowo: łącze 300 mb/s przy umowie bezterminowej kosztować nas będzie 45 zł za miesiąc użytkowania.

Ta sama prędkość, w umowie na okres 24 miesięcy dla klientów Play, będzie o 5 zł tańsza. Jeśli chodzi o koszty dodatkowe, to Play również nie ma tu nic do ukrycia – klient uiszcza tylko i wyłącznie jednorazową opłatę za zainstalowanie usługi w wysokości 50 zł. Router udostępniany jest nam bezpłatnie – jeśli zrezygnujemy ze stałego łącza w Play będziemy musieli go oczywiście zwrócić, co nie powinno być dla nikogo niespodzianką.

Co więcej, operator przygotował również specjalną promocję z okazji zbliżających się świąt. Decydując się na internet stacjonarny od Play, możemy wybrać pakiet 150 mb/s w cenie 40 zł miesięcznie, przy czym przez pierwsze 6 miesięcy nie będziemy musieli płacić zupełnie nic. Promocja obejmuje wszystkie dostępne pakiety w ofercie.

Warto rozważyć dokupienie pakietów dodatkowych

Przy tak niskich cenach można skusić się na kilka usług dodatkowych. Od siebie polecam dostęp do telewizji Play Now, w ramach której możemy wykupić sobie dostęp do wybranych przez nas pakietów programowych: Sport, News, Extra, Kids oraz dostęp do płatnych kanałów HBO. W połączeniu z umową bezterminową jest to moim zdaniem świetny sposób, żeby nadrobić sobie wszystkie najważniejsze filmy i seriale.

Oprócz tego jest jeszcze Viaplay, czyli serwis wideo, który łączy sportowe emocje na żywo wraz z oryginalnymi hitami serialowymi oraz hollywoodzkimi produkcjami filmowymi i ulubionymi programami dla dzieci. Najlepsi polscy dziennikarze i komentatorzy, tacy jak Mateusz Borek czy Rafał Wolski, wprowadzą widzów w świat sportu i takich rozgrywek, jak niemiecka Bundesliga, Liga Europy UEFA czy Liga Konferencji Europy UEFA, a od 2022 roku także Premier League i Formuła 1 od 2023.

A jeśli okaże się, że pod waszym adresem nie da się zamówić stacjonarnego internetu od Play, zawsze można skusić się na łącze bezprzewodowe od tego samego operatora, dostępne w 5 wersjach, różniących się limitami transferu, czyli: 100, 200, 500 i 1000 GB. Internet bezprzewodowy od Play można tak samo połączyć z innymi usługami tego operatora, dzięki czemu co miesiąc dostawać będziemy tylko jedną fakturę do zapłacenia.

Warto sprawdzić te oferty. Może okazać się bowiem, że za te same usługi, z których korzystacie teraz, zapłacicie po prostu taniej.