Można już pobrać aktualizację iOS 15.2. Zerknijmy, jakie zmiany przynosi

Apple wypuścił właśnie iOS 15.2 z ważnymi nowymi funkcjami. Aktualizację można już pobrać i trzeba przyznać, że tym razem nowości i zmian jest całkiem sporo.

Jakie nowości przynosi iOS 15.2

Największą nową funkcją w iOS 15.2 jest Raport o prywatności aplikacji. Ma on ma na celu pomóc użytkownikom kontrolować, kto ma dostęp do ich danych. Pokazuje, do jakich danych i czujników ma dostęp każda aplikacja, aktywność sieciowa tych aplikacji oraz inne dane związane z prywatnością. Kolejną nowością jest „Spadek cyfrowy”. To możliwość dodania do listy osób, które będą mogły mieć dostęp do konta iCloud i osobistych danych po śmierci właściciela urządzenia.

Jeśli już przy prywatności jesteśmy, to ciekawą opcją jest możliwość ukrycia adresu e-mail przy pomocy funkcji Ukryj moje adresy e- mail w samej aplikacji Mail. Dzięki temu, bez konieczności przechodzenia do Ustawień, możemy napisać mail do każdego i otrzymać odpowiedzi bez podawania naszego prawdziwego adresu.

Wraz z iOS 15.2 pojawiła się też nowa sekcja Części i historia naprawy, która znajdziemy w menu Ustawienia > Ogólne > Informacje. Pojawia się jedynie wtedy, gdy iPhone przeszedł naprawę i pokazuje, które z nich zostały wykonane i czy części są oryginalne. Dzięki tej funkcjonalności można upewnić się, że wszystkie naprawy zostały wykonane z użyciem oficjalnych części firmowych i zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób.

W Przypomnieniach pojawiła się opcja zmiany nazwy całej etykiety, bez konieczności przepisywania jej we wszystkich przypomnieniach. Aktualizacja przynosi też kartę Sklep w aplikacji TV, dzięki której można przeglądać, kupować i wypożyczać filmy. W CarlPlay pojawił się nowy wygląd map, natomiast aplikacja Znajdź może teraz lokalizować iPhone’a w trybie oszczędzania energii maksymalnie przez pięć godzin.

W iPhone 13 Pro i 13 Pro Max Apple wprowadził tryb Makrofotografii. Jest to system, który pozwala użytkownikowi maksymalnie zbliżyć się do celu zdjęcia i uchwycić wszystkie jego szczegóły. W iOS 15.2 możena dezaktywować automatyczny tryb makro, a przycisk pojawi się w samej aplikacji Aparat, aby aktywować lub dezaktywować ten tryb do woli.