Kiedy Huawei udostępni globalną wersję HarmonyOS?

Restrykcje nałożone przez amerykański rząd zmusiły Huawei do stworzenia własnego systemu operacyjnego HarmonyOS. I choć zaprezentowano go w czerwcu, to powszechny jest głównie w Chinach. To może się jednak zmienić już wkrótce.

O HarmonyOS wiemy wszystko. Funkcje nowego systemu, jego wygląd, dobre czy złe strony. Nie jest to tajemnicą, bo obecnie mają do niego dostęp posiadacze przeszło 140 mln urządzeń – od smartwatchy, przez smartfony, tablety i telewizory. Poza Chinami nie jest on jednak tak popularny, a w naszym kraju znajdziemy bardzo niewiele urządzeń działających na HarmonyOS.

Globalne HarmonyOS już w 2022 roku?

Jak donosi Huawei Central, rumuński dziennik Adevarul przeprowadził niedawno wywiad z Derekiem Yu, który jest prezesem CB Huawei na Europę Środkową i Wschodnią, północną Kanadę i Turcję. Dzięki temu dowiedzieliśmy się kilku interesujących informacji odnośnie autorskiego systemu Huawei. Yu stwierdził bowiem, że w przyszłym roku może pojawić się globalne wydanie HarmonyOS, przewidziane już dla wszystkich. Nie jest to oczywiście informacja oficjalna, więc musimy podchodzić do tego z dozą rezerwy.

Obecnie firma szykuje się do wypuszczenia wersji systemu o numerze „3”. Spodziewać się możemy szeregu usprawnień i nowości, tak samo jak było w przypadku poprzednich wersji. Pierwsza wersja beta ma zostać uruchomiona w Chinach w pierwszym kwartale 2022 roku. Możliwe więc, że to właśnie w tym czasie Huawei zdecyduje się na wypuszczenie HarmonyOS w świat.