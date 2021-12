Tak komórki „jedzą”. Naukowcy podglądali je w wysokiej rozdzielczości

Na łamach Developmental Cell ukazał się artykuł poświęcony dokonaniom naukowców z Uniwersytetu Stanowego Ohio. Wykorzystując zdjęcia w wysokiej rozdzielczości zaobserwowali oni jak komórki się posilają.

Członkowie zespołu badawczego zauważyli między innymi, że struktury znajdujące się wewnątrz komórek tworzą wysoce zakrzywioną strukturę przypominającą kosz. W pewnym momencie ten przekształca się w coś, czemu bliżej do zamkniętej klatki. Jest to o tyle ważne, że wcześniej zakładano, iż początkowo wspomniana struktura ma formę płaskiej siatki.

Czytaj też Ludzkie komórki mózgowe grają w Ponga. Naukowcy uwiecznili to na wideo

Jak wyjaśnia główny autor badania, Comert Kural, dzięki tej krzywiźnie powstają swego rodzaju kieszenie. Ich rolą jest wychwytanie substancji wokół komórki poprzez tworzenie się wokół substancji pozakomórkowych. Po czasie przyjmują natomiast formę pęcherzyków mających wielkość jednej milionowej rozmiaru czerwonej krwinki. Pęcherzyki te zajmują się transportem między innymi białek, ale mogą też ulegać wpływowi szkodliwych patogenów.

To, jak komórki obchodzą się z pęcherzykami może odgrywać kluczową rolę w wielu procesach

Przez niemal 40 lat naukowcy zastanawiali się, w jaki sposób dochodziło do powstawania wspomnianych kieszeni. Przełom dokonany przez Kurala i jego współpracowników nastąpił dzięki wysokorozdzielczościowemu obrazowaniu fluorescencyjnemu. W ten właśnie sposób członkowie zespołu mogli obserwować, jak kieszenie powstają w obrębie żywych komórek. Jak wyjaśnia główny autor badania, gdyby porównać metodę zastosowaną przez jego zespół do używanych wcześniej, byłoby to nakręcenie filmu w wysokiej rozdzielczości zamiast robienia pojedynczych zdjęć. Dokonania badaczy są ważne choćby ze względu na fakt, iż sposób, w jaki komórki pochłaniają i wydalają pęcherzyki może odgrywać kluczową rolę choćby w usuwaniu cholesterolu z krwi czy przesyłaniu sygnałów neuronalnych.

Czytaj też Mikroskopia rentgenowska weszła na nowy poziom. Naukowcy pobili rekord

Reklama